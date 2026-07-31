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Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС
Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС
Российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС. Об этом информирует в пятницу пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T11:44
2026-07-31T11:44
2026-07-31T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС. Об этом информирует в пятницу пресс-служба национального мессенджера.Уточняется, что использование МАКС не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика уже с 1 августа. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер."Благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десяткам миллионов пользователей МАКС не придется переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент – вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса", – цитирует пресс-служба генерального директора MAX Фарита Хусноярова.С февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гугл" больше не в помощь: где скачать отечественные приложенияЕвросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКСКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
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национальный мессенджер max, россия, связь, мобильная связь, новости
Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС
Мессенджер MАКС с 1 августа не будет расходовать пакеты мобильного трафика
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС. Об этом информирует в пятницу пресс-служба национального мессенджера.
"Мобильные операторы и национальный мессенджер договорились об обнулении трафика на МАКС. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в национальном мессенджере станут для абонентов МТС, МегаФона, "Билайна" и Т2 бесплатными. Условия закреплены в соглашении, которое подписали руководители "большой четверки" и МАКС", - сказано в сообщении.
Уточняется, что использование МАКС не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика уже с 1 августа. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер.
"Благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десяткам миллионов пользователей МАКС не придется переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент – вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса", – цитирует пресс-служба генерального директора MAX Фарита Хусноярова.
С февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации
в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.
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