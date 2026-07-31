https://crimea.ria.ru/20260731/mobilnye-operatory-ne-budut-vzymat-platu-za-polzovanie-maks-1158137160.html

Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС

Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС

Российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС. Об этом информирует в пятницу пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T11:44

2026-07-31T11:44

2026-07-31T11:44

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС. Об этом информирует в пятницу пресс-служба национального мессенджера.Уточняется, что использование МАКС не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика уже с 1 августа. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер."Благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десяткам миллионов пользователей МАКС не придется переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент – вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса", – цитирует пресс-служба генерального директора MAX Фарита Хусноярова.С февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гугл" больше не в помощь: где скачать отечественные приложенияЕвросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКСКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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