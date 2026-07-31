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Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия

Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия

За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили порядка 70 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:40

2026-07-31T12:40

2026-07-31T12:40

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили порядка 70 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его информации, под ударами врага также оказались автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, Лисичанске, Рубежном, Брянке."Последствия вражеских атак фиксируют следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР", – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом150 дронов атаковали Ростовскую область

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), атаки всу, новости сво, происшествия