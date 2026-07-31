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Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия
Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия
За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили порядка 70 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:40
2026-07-31T12:40
2026-07-31T12:40
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили порядка 70 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его информации, под ударами врага также оказались автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, Лисичанске, Рубежном, Брянке."Последствия вражеских атак фиксируют следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР", – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом150 дронов атаковали Ростовскую область
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), атаки всу, новости сво, происшествия
Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия
ВСУ атаковали десятками беспилотников предприятия и дома в Луганской республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили порядка 70 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Республика вновь подверглась массированной атаке... Под ударом БПЛА оказался Краснодонский муниципальный округ. В районе производственного предприятия ранение получил водитель спецтехники. В Кременском муниципальном округе беспилотник атаковал придомовую территорию частного дома. Ранен 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь", – рассказал Пасечник.
По его информации, под ударами врага также оказались автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, Лисичанске, Рубежном, Брянке.
"Последствия вражеских атак фиксируют следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР", – отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили
371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе в Крыму.
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