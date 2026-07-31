https://crimea.ria.ru/20260731/lgotnyy-mikrozaym-na-generatory-v-krymu-rasshirili-pomosch-biznesu-1158144012.html
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T13:38
2026-07-31T13:38
2026-07-31T13:44
крым
сергей аксенов
крымский бизнес
отключение электроэнергии в крыму
предпринимательство
микрозайм (микрокредит)
новости крыма
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным главы Крыма, бизнес может получить от 150 тысяч до 1,5 млн рублей под 5% годовых. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Крыма.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пунктаАксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людейВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, крымский бизнес, отключение электроэнергии в крыму, предпринимательство, микрозайм (микрокредит), новости крыма, режим чс
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
В Крыму предприниматели могут взять льготный микрозайм на генераторы и солнечные панели
13:38 31.07.2026 (обновлено: 13:44 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым начнет предоставлять новый льготный микрозайм, средства которого можно будет направить на приобретение альтернативных источников электроэнергии для обеспечения своей работы. Это генераторы, солнечные панели, ветряные установки и другое оборудование", - сообщил он в МАКС.
По данным главы Крыма, бизнес может получить от 150 тысяч до 1,5 млн рублей под 5% годовых. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Крыма.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: