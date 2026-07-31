https://crimea.ria.ru/20260731/lgotnyy-mikrozaym-na-generatory-v-krymu-rasshirili-pomosch-biznesu-1158144012.html

Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу

Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу

В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:38

2026-07-31T13:38

2026-07-31T13:44

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным главы Крыма, бизнес может получить от 150 тысяч до 1,5 млн рублей под 5% годовых. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Крыма.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пунктаАксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людейВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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