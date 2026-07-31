https://crimea.ria.ru/20260731/kto-v-krymu-poluchit-povyshennuyu-pensiyu-v-avguste-1158142080.html

Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе

Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе

В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:30

2026-07-31T13:30

2026-07-31T13:30

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новости крыма

пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.Ранее сообщалось ,что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в КрымуВ Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсиюПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты