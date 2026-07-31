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Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T13:30
2026-07-31T13:30
2026-07-31T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.Ранее сообщалось ,что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в КрымуВ Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсиюПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
Более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат в августе повышенную пенсию
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Беззаявительный перерасчет произведен для получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя", – говорится в сообщении.
В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.
"Посмотреть накопленные коэффициенты можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Чтобы узнать, на сколько увеличилась пенсия, необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2026 году - 156,76 рубля) на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента", – пояснили в отделении СФР по Крыму.
Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.
Ранее сообщалось ,что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают
более 16 тысяч крымчан.
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