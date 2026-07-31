Рейтинг@Mail.ru
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260731/kto-v-krymu-poluchit-povyshennuyu-pensiyu-v-avguste-1158142080.html
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T13:30
2026-07-31T13:30
крым
новости крыма
пенсия
отделение социального фонда россии по республике крым
пособия и выплаты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_8a4d716e446a92b27fb22b54d0b9b598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.Ранее сообщалось ,что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в КрымуВ Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсиюПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_a0d83854c0be635e76893559b696d057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты
Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе

Более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат в августе повышенную пенсию

13:30 31.07.2026
 
© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоВ Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Беззаявительный перерасчет произведен для получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя", – говорится в сообщении.
В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.
"Посмотреть накопленные коэффициенты можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Чтобы узнать, на сколько увеличилась пенсия, необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2026 году - 156,76 рубля) на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента", – пояснили в отделении СФР по Крыму.
Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.
Ранее сообщалось ,что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму
В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию
Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
 
КрымНовости КрымаПенсияОтделение Социального фонда России по Республике КрымПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко
13:41Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС
13:38Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
13:30Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
13:11ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВО
13:07Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас
12:59В России предложили сохранять прожиточный минимум должников
12:58Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
12:49Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
12:42Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ
12:40Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятия
12:33Крымский мост открыт
12:33Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену
12:25Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде
12:21В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ
12:1516 ударов по Украине – что уничтожено за неделю
12:13Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России
11:53Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом
11:44Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС
11:40Движение по Крымскому мосту остановлено
Лента новостейМолния