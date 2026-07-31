https://crimea.ria.ru/20260731/krymskiy-most-vecherom-v-pyatnitsu--skolko-zhdat-proezda-1158152677.html

Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда

Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда

По обеим сторона Крымского моста очереди на проезд вечером в пятницу ожидают 530 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T17:17

2026-07-31T17:17

2026-07-31T17:17

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По обеим сторона Крымского моста очереди на проезд вечером в пятницу ожидают 530 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Керчи в очереди стоят 100 автомобилей, уточняется в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить топливо можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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