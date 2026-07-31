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Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда
Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда
По обеим сторона Крымского моста очереди на проезд вечером в пятницу ожидают 530 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:17
2026-07-31T17:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По обеим сторона Крымского моста очереди на проезд вечером в пятницу ожидают 530 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Керчи в очереди стоят 100 автомобилей, уточняется в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить топливо можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост вечером в пятницу – сколько ждать проезда

В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят 530 автомобилей

17:17 31.07.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По обеим сторона Крымского моста очереди на проезд вечером в пятницу ожидают 530 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 430 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – информирует канал по состоянию на 17 часов.
Со стороны Керчи в очереди стоят 100 автомобилей, уточняется в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить топливо можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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