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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы

Утром в пятницу у Крымского моста сохраняется небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края после временной приостановки движения. Об РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T07:06

2026-07-31T07:06

2026-07-31T07:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Утром в пятницу у Крымского моста сохраняется небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края после временной приостановки движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось в 00:29 на 2 часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились 250 машин..С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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