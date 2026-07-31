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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
Утром в пятницу у Крымского моста сохраняется небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края после временной приостановки движения. Об РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T07:06
2026-07-31T07:06
2026-07-31T07:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Утром в пятницу у Крымского моста сохраняется небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края после временной приостановки движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось в 00:29 на 2 часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились 250 машин..С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
У Крымского моста утром в пятницу проезда ждут 70 авто со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Утром в пятницу у Крымского моста сохраняется небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края после временной приостановки движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось в 00:29 на 2 часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились 250 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", говорится в сообщении с данными на 7 часов утра.
.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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