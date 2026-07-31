https://crimea.ria.ru/20260731/krymskiy-most-posle-priostanovki-dvizheniya--skolko-zhdat-proezda-seychas-1158141930.html

Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас

После приостановки движения транспорта у Крымского моста перед пунктами досмотра скопились часовые заторы у пунктов досмотра. Об этом сообщили в оперативном... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:07

2026-07-31T13:07

2026-07-31T13:07

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крым

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта у Крымского моста перед пунктами досмотра скопились часовые заторы у пунктов досмотра. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Ограничения на проезд были введены в пятницу в 11:39 и действовали почти час.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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