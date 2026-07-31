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Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас
После приостановки движения транспорта у Крымского моста перед пунктами досмотра скопились часовые заторы у пунктов досмотра. Об этом сообщили в оперативном... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T13:07
2026-07-31T13:07
2026-07-31T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта у Крымского моста перед пунктами досмотра скопились часовые заторы у пунктов досмотра. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Ограничения на проезд были введены в пятницу в 11:39 и действовали почти час.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста после приостановки движения в очереди стоят 638 машин с обеих сторон