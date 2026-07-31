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Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
Хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T20:46
2026-07-31T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.По данным министерства, сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа, врожденный порок сердца, патология почек и хромосомные нарушения. Серьезные сопутствующие заболевания и малый вес ребенка значительно усложняли предоперационную подготовку и само вмешательство.Там подчеркнули, коррекция врожденной диафрагмальной грыжи торакоскопическим методом у двухкилограммового младенца с тяжелым пороком сердца в Крыму проведена впервые. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе крымских реаниматологов, кардиологов и детских хирургов, а также помощи коллег из ФГБУ "НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова" Минздрава России.Ранее сообщалось, что врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозгеВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппаратУникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"
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крым, новости крыма, минздрав крыма, крымский перинатальный центр, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному

В Симферополе специалисты Перинатального центра провели уникальную операцию новорожденному

20:46 31.07.2026
 
© Минздрав КрымаКрымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
© Минздрав Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
"Впервые в Крыму медики выполнили высокотехнологичную малоинвазивную торакоскопическую коррекцию тяжелого врожденного порока у младенца весом всего два килограмма при множестве сопутствующих патологий", – рассказали в ведомстве.
По данным министерства, сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа, врожденный порок сердца, патология почек и хромосомные нарушения. Серьезные сопутствующие заболевания и малый вес ребенка значительно усложняли предоперационную подготовку и само вмешательство.
"Колоссальная задача легла на анестезиологов: наркоз подавался в сложных условиях, когда в процессе дыхания участвовало только одно легкое, поджатое смещенным сердцем. Благодаря профессионализму и слаженности команды удалось добиться отличного результата: после коррекции порока ребенок вскоре смог самостоятельно дышать и усваивать питание", – сообщили в Минздраве.
Там подчеркнули, коррекция врожденной диафрагмальной грыжи торакоскопическим методом у двухкилограммового младенца с тяжелым пороком сердца в Крыму проведена впервые. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе крымских реаниматологов, кардиологов и детских хирургов, а также помощи коллег из ФГБУ "НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова" Минздрава России.
Ранее сообщалось, что врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы.
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