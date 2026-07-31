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Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному

Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному

Хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T20:46

2026-07-31T20:46

2026-07-31T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.По данным министерства, сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа, врожденный порок сердца, патология почек и хромосомные нарушения. Серьезные сопутствующие заболевания и малый вес ребенка значительно усложняли предоперационную подготовку и само вмешательство.Там подчеркнули, коррекция врожденной диафрагмальной грыжи торакоскопическим методом у двухкилограммового младенца с тяжелым пороком сердца в Крыму проведена впервые. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе крымских реаниматологов, кардиологов и детских хирургов, а также помощи коллег из ФГБУ "НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова" Минздрава России.Ранее сообщалось, что врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозгеВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппаратУникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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