https://crimea.ria.ru/20260731/krym-poluchit-388-edinits-meditsinskogo-oborudovaniya-do-kontsa-goda-1158139548.html

Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года

Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года

С начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:49

2026-07-31T12:49

2026-07-31T12:49

сергей аксенов

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

реализация нацпроектов в крыму

новости крыма

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.По его словам, дооснащены отделения медицинской реабилитации Симферопольской городской клинической больницы №7 и Керченской больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Обеспечены необходимой аппаратурой три Центра здоровья, действующие на базе 7-й горбольницы Симферополя, Джанкойской ЦРБ и Нижнегорской районной больницы.Кроме того, новое оборудование поставлено в Офтальмологический центр Евпаторийской городской больницы."До конца года благодаря нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" планируется поставить в общей сложности 388 единиц медицинского оборудования", – отметил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторыВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппаратСоциальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, медицина