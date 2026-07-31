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Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
С начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:49
2026-07-31T12:49
2026-07-31T12:49
сергей аксенов
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здравоохранение в крыму и севастополе
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.По его словам, дооснащены отделения медицинской реабилитации Симферопольской городской клинической больницы №7 и Керченской больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Обеспечены необходимой аппаратурой три Центра здоровья, действующие на базе 7-й горбольницы Симферополя, Джанкойской ЦРБ и Нижнегорской районной больницы.Кроме того, новое оборудование поставлено в Офтальмологический центр Евпаторийской городской больницы."До конца года благодаря нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" планируется поставить в общей сложности 388 единиц медицинского оборудования", – отметил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторыВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппаратСоциальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, медицина
Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
Медучреждения Крыма получили 339 единиц нового оборудования по двум нацпроектам - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу. Здесь установлено хирургическое, жизнеобеспечивающее, реанимационное и диагностическое оборудование. Новые аппараты предназначены для отделений реанимации, противошоковой палаты, операционного блока и эндоскопического отделения", – рассказал глава региона.
По его словам, дооснащены отделения медицинской реабилитации Симферопольской городской клинической больницы №7 и Керченской больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Обеспечены необходимой аппаратурой три Центра здоровья, действующие на базе 7-й горбольницы Симферополя, Джанкойской ЦРБ и Нижнегорской районной больницы.
Кроме того, новое оборудование поставлено в Офтальмологический центр Евпаторийской городской больницы.
"До конца года благодаря нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" планируется поставить в общей сложности 388 единиц медицинского оборудования", – отметил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют
больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.
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