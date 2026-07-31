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Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации
Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации
Испания столкнулась с крупнейшим за последние годы наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам местных властей, в четверг, 30 июля, от 40 до 49 тысяч беженцев из РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T11:22
2026-07-31T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Испания столкнулась с крупнейшим за последние годы наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам местных властей, в четверг, 30 июля, от 40 до 49 тысяч беженцев из Марокко одновременно пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута, что вынудило местные власти объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к правительству Испании.Что известно о ситуации - в подборке РИА Новости Крым. 30 июля тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским городом Сеута. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию.Как сообщает Reuters, мигранты пересекали границу вплавь, используя надувные круги и другие подручные средства, а также прорывались через пограничные заграждения и контрольно-пропускные пункты.Власти направили в город дополнительные подразделения полиции и гражданской гвардии.По информации испанских СМИ, в четверг в страну могло попасть около 40 тысяч человек. Также сообщается, что из моря извлекли 19 тел тел погибших мигрантов.31 июля газета El País сообщила, что власти Испании направили в Сеуту военных.По данным издания, подразделения сухопутных войск поддержат гражданскую гвардию для обеспечении безопасности. Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал резкий наплыв нелегальных мигрантов из Марокко чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба. Испания и Марокко договорились о скорейшей передаче нелегальных мигрантов.Из-за наплыва беженцев глава итальянского МИД Антонио Таяни поддержал приостановку Шенгенского соглашения с Испанией, пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.Кроме того, министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым наплыв марокканских мигрантов в испанскую Сеуту и призвала к защите и охране европейских границ."Недопустимые кадры из Испании. Необходимо действовать быстро и решительно. Мы должны защищать и охранять наши границы", - написала Йешилгез-Зегериус в соцсети Х.Министр отметила, что бездействие перед лицом нелегальной миграции в Европу недопустимо.Телерадиокомпания RTVE со ссылкой на министерство внутренних дел Испании сообщает, что наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства.Недавнее решение Верховного суда Испании устанавливает, что все мигранты, въезжающие на территорию Испании, имеют право на юридическую помощь, так как их ситуация будет оцениваться "индивидуально", сообщает RTVE.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовБудет очень "весело": к чему приведут протесты в США
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
Сотни мигрантов бегом прорываются в испанскую Сеуту
Сотни мигрантов бегом прорываются в испанскую Сеуту
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испания, нелегальные мигранты, мигранты, европа, марокко, в мире, новости
Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации

Более 40 тысяч мигрантов из Марокко прорвались в Испанию - сто известно

11:22 31.07.2026 (обновлено: 11:36 31.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Испания столкнулась с крупнейшим за последние годы наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам местных властей, в четверг, 30 июля, от 40 до 49 тысяч беженцев из Марокко одновременно пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута, что вынудило местные власти объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к правительству Испании.
Что известно о ситуации - в подборке РИА Новости Крым.
30 июля тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским городом Сеута. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
© AP Photo Antonio SempereМигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo Antonio Sempere
Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута
Как сообщает Reuters, мигранты пересекали границу вплавь, используя надувные круги и другие подручные средства, а также прорывались через пограничные заграждения и контрольно-пропускные пункты.
Власти направили в город дополнительные подразделения полиции и гражданской гвардии.
© AP Photo Antonio SempereИспанские полицейские реагируют на переход мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута
Испанские полицейские реагируют на переход мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo Antonio Sempere
Испанские полицейские реагируют на переход мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута
По информации испанских СМИ, в четверг в страну могло попасть около 40 тысяч человек. Также сообщается, что из моря извлекли 19 тел тел погибших мигрантов.
31 июля газета El País сообщила, что власти Испании направили в Сеуту военных.
По данным издания, подразделения сухопутных войск поддержат гражданскую гвардию для обеспечении безопасности.
По оценкам министерства внутренних дел Испании, за последние 24 часа в Сеуту въехало 49 тысяч мигрантов.
Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал резкий наплыв нелегальных мигрантов из Марокко чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба. Испания и Марокко договорились о скорейшей передаче нелегальных мигрантов.
Из-за наплыва беженцев глава итальянского МИД Антонио Таяни поддержал приостановку Шенгенского соглашения с Испанией, пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.
"Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности", — написал Антонио Таяни в соцсетях.
© AP Photo Antonio SempereМигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo Antonio Sempere
Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута
Кроме того, министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым наплыв марокканских мигрантов в испанскую Сеуту и призвала к защите и охране европейских границ.
"Недопустимые кадры из Испании. Необходимо действовать быстро и решительно. Мы должны защищать и охранять наши границы", - написала Йешилгез-Зегериус в соцсети Х.
Министр отметила, что бездействие перед лицом нелегальной миграции в Европу недопустимо.
Телерадиокомпания RTVE со ссылкой на министерство внутренних дел Испании сообщает, что наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства.
"Министерство внутренних дел, возглавляемое Фернандо Гранде-Марлаской, связывает этот инцидент с сетями торговли людьми, которые, по их утверждению, "используют решение суда" для продвижения потока нелегальных мигрантов", - говорится в материале.
Недавнее решение Верховного суда Испании устанавливает, что все мигранты, въезжающие на территорию Испании, имеют право на юридическую помощь, так как их ситуация будет оцениваться "индивидуально", сообщает RTVE.
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