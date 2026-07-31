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Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
Программу субсидирования покупки альтернативных источников электроэнергии в Севастополе планируется запустить в середине августа. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T20:50
2026-07-31T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Программу субсидирования покупки альтернативных источников электроэнергии в Севастополе планируется запустить в середине августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком по вопросам энергетической безопасности региона.Также власти Севастополя подготовили и отправили свои предложения в правительство РФ. В настоящее время с федеральными министерствами прорабатывается вопрос, предусматривающий применение дополнительных финансовых инструментов по федеральному субсидированию на территории Крымского полуострова, добавил губернатор.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи или другие альтернативные источники электроэнергии. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов и лучше подготовиться к зиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
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РИА Новости Крым
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Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии

Субсидирование на покупку резервных источников энергии в Севастополе заработает в августе

20:50 31.07.2026
 
© СевастопольэнергоЭлектрооборудование
Электрооборудование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Программу субсидирования покупки альтернативных источников электроэнергии в Севастополе планируется запустить в середине августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком по вопросам энергетической безопасности региона.
"Субсидии на покупку альтернативных источников энергии: генераторов, солнечных батарей, систем накопления и других. Принял решение запустить региональную программу по субсидированию, сейчас идет активная работа департаментов, чтобы все заработало с середины августа", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Также власти Севастополя подготовили и отправили свои предложения в правительство РФ. В настоящее время с федеральными министерствами прорабатывается вопрос, предусматривающий применение дополнительных финансовых инструментов по федеральному субсидированию на территории Крымского полуострова, добавил губернатор.
Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи или другие альтернативные источники электроэнергии. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов и лучше подготовиться к зиме.
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