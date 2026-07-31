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Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ
Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ
Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в анклаве Сеута, пишет газета Stampa со ссылкой на данные МВД. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T20:06
2026-07-31T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в анклаве Сеута, пишет газета Stampa со ссылкой на данные МВД.Накануне с таким предложением выступила премьер Италии Джорджа Мелони. Поддержать его призвала глава финского МВД Мари Рантанен. Аналогичное мнение озвучил и чешский премьер Андрей Бабиш.Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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шенген (шенгенская виза), политика, европейский союз (ес), новости, в мире, испания, италия
Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ

Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ

20:06 31.07.2026
 
© РИА Новости . Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМитинг за единство Испании в Мадриде
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© РИА Новости . Алехандро Мартинез Велез
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в анклаве Сеута, пишет газета Stampa со ссылкой на данные МВД.
"Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией", — пишет издание.
Накануне с таким предложением выступила премьер Италии Джорджа Мелони. Поддержать его призвала глава финского МВД Мари Рантанен. Аналогичное мнение озвучил и чешский премьер Андрей Бабиш.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
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Сотни мигрантов бегом прорываются в испанскую Сеуту - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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