Рейтинг@Mail.ru
Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260731/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-subbotu-1158157346.html
Где заправиться в Севастополе в субботу
Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Где заправиться в Севастополе в субботу
По информации паравительства Севастополя, в субботу продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T22:00
2026-07-31T22:00
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
крым
новости крыма
дефицит топлива в крыму
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По информации паравительства Севастополя, в субботу продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной:ДТ NP (40 литров)АИ-95 NP (40 литров)АИ-100 (40 литров) По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива:АИ-92 (20 литров)АИ-95 (20 литров)ДТ (20 литров)Пропан-бутан (40 литров) Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные моменты: Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Проверяйте бот https://max.ru/fuel_92_bot с 22.00 до 22.30. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру.Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:ВерхнесадовоеОрлиноеГончарноеТаврида-1Таврида-2Пропан-бутан Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров). Заправить газ в баллоны можно будет завтра на одной АЗС в Верхнесадовом.Перед выездом проверьте карту Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем отличие классов бензина и чем их понижение грозит автомобилю?Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, новости крыма, дефицит топлива в крыму, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, бензин
Где заправиться в Севастополе в субботу

Где заправиться в Севастополе в субботу

22:00 31.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По информации паравительства Севастополя, в субботу продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной:
ДТ NP (40 литров)
АИ-95 NP (40 литров)
АИ-100 (40 литров)
По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива:
АИ-92 (20 литров)
АИ-95 (20 литров)
ДТ (20 литров)
Пропан-бутан (40 литров)
Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные моменты:
Рассылка QR-кодов начнется с 22:00.
Проверяйте бот https://max.ru/fuel_92_bot с 22.00 до 22.30.
Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.
Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру.
Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:
Верхнесадовое
Орлиное
Гончарное
Таврида-1
Таврида-2
Пропан-бутан Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров).
Заправить газ в баллоны можно будет завтра на одной АЗС в Верхнесадовом.
Перед выездом проверьте карту Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В чем отличие классов бензина и чем их понижение грозит автомобилю?
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
 
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольКрымНовости КрымаДефицит топлива в КрымуТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоQR-коды на топливо в СевастополеБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день
22:38Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
22:10Часть Бахчисарая на день останется без газа
22:00Где заправиться в Севастополе в субботу
21:53Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор
21:34Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
21:02Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа
20:50Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
20:46Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
20:36Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot
20:29223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день
20:06Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ
19:54В России с осени изменятся правила перевозки в поездах
19:38Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму
19:32Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:17Суд приговорил блогера Лерчек к 5 годам условно
19:09В Севастополе звучит сирена воздушной тревоги
19:01В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
18:44В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу
18:25В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
Лента новостейМолния