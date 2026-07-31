https://crimea.ria.ru/20260731/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-subbotu-1158157346.html

Где заправиться в Севастополе в субботу

Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Где заправиться в Севастополе в субботу

По информации паравительства Севастополя, в субботу продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T22:00

2026-07-31T22:00

2026-07-31T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. По информации паравительства Севастополя, в субботу продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной:ДТ NP (40 литров)АИ-95 NP (40 литров)АИ-100 (40 литров) По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива:АИ-92 (20 литров)АИ-95 (20 литров)ДТ (20 литров)Пропан-бутан (40 литров) Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные моменты: Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Проверяйте бот https://max.ru/fuel_92_bot с 22.00 до 22.30. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру.Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:ВерхнесадовоеОрлиноеГончарноеТаврида-1Таврида-2Пропан-бутан Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров). Заправить газ в баллоны можно будет завтра на одной АЗС в Верхнесадовом.Перед выездом проверьте карту Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем отличие классов бензина и чем их понижение грозит автомобилю?Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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