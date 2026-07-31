https://crimea.ria.ru/20260731/dvoe-nesovershennoletnikh-paraplaneristov-stolknulis-v-stavropole-1158152169.html
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье
Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:05
2026-07-31T17:05
2026-07-31T17:05
ставропольский край
дети
спорт
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/58/1115795864_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f12b214eb01dffd083c43b4ffca79fbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит вопрос о необходимости мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБРПарапланерист упал с 10-метровой высоты в КрымуНа горе Клементьева разбился парапланерист
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/58/1115795864_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccdd24cfdbf7e3b1615df10fc428b9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, дети, спорт, новости, происшествия
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье
В Ставропольском крае столкнулись двое несовершеннолетних парапланеристов - прокуратура