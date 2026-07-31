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Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье
Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:05
2026-07-31T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит вопрос о необходимости мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБРПарапланерист упал с 10-метровой высоты в КрымуНа горе Клементьева разбился парапланерист
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РИА Новости Крым
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ставропольский край, дети, спорт, новости, происшествия
Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье

В Ставропольском крае столкнулись двое несовершеннолетних парапланеристов - прокуратура

17:05 31.07.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПолет на параплане. Архивное фото
Полет на параплане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"В районе горы Юца Предгорного района Ставропольского края при выполнении двумя несовершеннолетними полетов на парапланах произошло их столкновение. Есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.
По данному факту Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит вопрос о необходимости мер реагирования.
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