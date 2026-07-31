https://crimea.ria.ru/20260731/dvoe-nesovershennoletnikh-paraplaneristov-stolknulis-v-stavropole-1158152169.html

Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье

Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Двое несовершеннолетних парапланеристов столкнулись в Ставрополье

Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T17:05

2026-07-31T17:05

2026-07-31T17:05

ставропольский край

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спорт

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам надзорное ведомство рассмотрит вопрос о необходимости мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБРПарапланерист упал с 10-метровой высоты в КрымуНа горе Клементьева разбился парапланерист

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, дети, спорт, новости, происшествия