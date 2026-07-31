https://crimea.ria.ru/20260731/chast-bakhchisaraya-na-den-ostanetsya-bez-gaza-1158130199.html

Часть Бахчисарая на день останется без газа

Часть Бахчисарая на день останется без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Часть Бахчисарая на день останется без газа

Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T22:10

2026-07-31T22:10

2026-07-31T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Так, отключению подлежат абоненты на улицах Суворова, Чехова, Куйбышева, Македонского, Басенко, Гаспринского, Симферопольская (38,38а,38б, 38в, 42, 42а,42б, 42в). Кроме того, не будет газа в 7-м микрорайоне и пригородном селе Ароматное.Как сообщалось, в поселке Красногвардейское 12 августа также на день отключат газ. Это связано с плановыми ремонтными работами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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бахчисарай

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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