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Часть Бахчисарая на день останется без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Часть Бахчисарая на день останется без газа
Часть Бахчисарая на день останется без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Часть Бахчисарая на день останется без газа
Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T22:10
2026-07-31T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Так, отключению подлежат абоненты на улицах Суворова, Чехова, Куйбышева, Македонского, Басенко, Гаспринского, Симферопольская (38,38а,38б, 38в, 42, 42а,42б, 42в). Кроме того, не будет газа в 7-м микрорайоне и пригородном селе Ароматное.Как сообщалось, в поселке Красногвардейское 12 августа также на день отключат газ. Это связано с плановыми ремонтными работами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, бахчисарай, новости крыма, отключение газа в крыму, крымгазсети
Часть Бахчисарая на день останется без газа

Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа

22:10 31.07.2026
 
© Fotolia/ pioregur  / Перейти в фотобанкГазовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая 11 августа на день останется без газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"Бахчисарайское управление "Крымгазсети", информирует о приостановлении подачи газа 11 августа с 09-00 до 17-00 часов в связи с производством работ", - говорится в сообщении.
Так, отключению подлежат абоненты на улицах Суворова, Чехова, Куйбышева, Македонского, Басенко, Гаспринского, Симферопольская (38,38а,38б, 38в, 42, 42а,42б, 42в). Кроме того, не будет газа в 7-м микрорайоне и пригородном селе Ароматное.
Как сообщалось, в поселке Красногвардейское 12 августа также на день отключат газ. Это связано с плановыми ремонтными работами.
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КрымБахчисарайНовости КрымаОтключение газа в КрымуКрымгазсети
 
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