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Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС
Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС
Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T13:41
2026-07-31T13:41
2026-07-31T13:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.· АЗС-60 Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-64 Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)· АЗС-65 улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)· АЗС-66 Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-68 улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-69 улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-80 улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)· АЗС-81 улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-82 Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)· АЗС-83 Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)· АЗС-84 Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-85 улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-166 Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-167 Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)· АЗС-168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)Губернатор напомнил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму свободно купить бензин в пятницуВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
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Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС
Бензин в Севастополе 31 июля можно купить на 16 АЗС - Развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня на 16 заправках "Атан" в свободной продаже есть топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100", - проинформировал он.
· АЗС-60 Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)
· АЗС-64 Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)
· АЗС-65 улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)
· АЗС-66 Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)
· АЗС-68 улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
· АЗС-69 улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)
· АЗС-80 улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)
· АЗС-81 улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
· АЗС-82 Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)
· АЗС-83 Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)
· АЗС-84 Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
· АЗС-85 улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)
· АЗС-161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
· АЗС-166 Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)
· АЗС-167 Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)
· АЗС-168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)
Губернатор напомнил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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