https://crimea.ria.ru/20260731/benzin-v-sevastopole-31-iyulya-mozhno-svobodno-kupit-na-16-azs--1158142804.html

Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС

Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС

Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:41

2026-07-31T13:41

2026-07-31T13:41

крым

новости крыма

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111459/39/1114593910_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_2906115bbac893599ea3a7185e3f14e6.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.· АЗС-60 Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-64 Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)· АЗС-65 улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)· АЗС-66 Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-68 улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-69 улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-80 улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)· АЗС-81 улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-82 Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)· АЗС-83 Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)· АЗС-84 Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-85 улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)· АЗС-166 Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)· АЗС-167 Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)· АЗС-168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)Губернатор напомнил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму свободно купить бензин в пятницуВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму