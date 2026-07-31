https://crimea.ria.ru/20260731/avtoparka-u-doma-ne-budet-novye-sanpiny-utverdit-rospotrebnadzor-1158144665.html

Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор

Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор

Новые санитарные правила, планируемые к принятию Роспотребнадзором, уточнят разрешенные расстояния между жилыми домами и автопарковками, скорректируют... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T21:53

2026-07-31T21:53

2026-07-31T21:53

роспотребнадзор

олег бышук

ано "жкх контроль республики крым"

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Новые санитарные правила, планируемые к принятию Роспотребнадзором, уточнят разрешенные расстояния между жилыми домами и автопарковками, скорректируют требования к контейнерным площадкам в плане их размещения и режиму обслуживания, а также обозначат температурные параметры горячей воды в точках водозабора. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба ОНФ в Крыму Олег Бышук.По словам эксперта, в то же время следует обратить внимание на новые моменты в санитарных нормах относительно парковок возле жилых домов."Если ранее было прописано, что парковка запрещена на расстоянии менее чем 10 метров от торца дома, то теперь важно и количество машин. Чем больше автомобилей будет на парковке, тем, соответственно, дальше парковка должна находиться. Если до 10 машин, то разрешенное расстояние 10 метров от фасада, если 15-20 и более, то там уже идет расстояние 15-20 метров, то есть оно увеличивается. Соответственно, мы можем понимать, что автопарк поставить около дома уже не получится", - разъяснил он.Появились также некоторые изменения и по размещению контейнерных площадок в жилмассивах, отметил собеседник."Из существенного добавилось то, что при раздельном сборе мусора можно ставить контейнеры ближе ранее обозначенного расстояния. Это делают муниципальные образования. Логика в том, что если раздельный сбор мусора это пять небольших контейнеров, в которых отдельно пластик, отдельно стекло, то в данном случае их можно будет разместить недалеко от подъезда", - сообщил Олег Бышук.Также в новых санитарных нормах Роспотребнадзор установил температурные границы горячей воды, которая должна быть не ниже +65 и не выше + 75 градусов."Почему такая температура определена? Потому что при температуре ниже 60 градусов в трубах горячей воды развиваются агрессивные бактерии, которые негативно влияют на организм. Соответственно, чтобы их не было, необходимо температуру держать выше 60 градусов. Поэтому в рамках этих норм и прокуратура, и Роспотребнадзор может понуждать привести в соответствие температуру горячей воды", - рассказал специалист.Все вышеперечисленные изменения, по информации замдиректора АНО "ЖКХ Контроль", важны для жизни граждан и должны быть приняты во внимание управляющими компаниями. По его мнению, их следует внимательно изучить и применять на практике."Все это уже соблюдается, поэтому просто нужно для понимания обновить свои регламенты, инструкции, поменять наименования старых СанПинов на новые. И в частных случаях, там, где уже более конкретно прописаны изменения, нам будет проще понимать, как этот вопрос проблемно рассматривать при конкретном нарушении", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместить большую автопарковку у дома теперь не получитсяЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаЧто грозит за кормление голубей у дома – юрист

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, олег бышук, ано "жкх контроль республики крым", крым, новости крыма