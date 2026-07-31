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Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор
Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор
Новые санитарные правила, планируемые к принятию Роспотребнадзором, уточнят разрешенные расстояния между жилыми домами и автопарковками, скорректируют... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T21:53
2026-07-31T21:53
2026-07-31T21:53
роспотребнадзор
олег бышук
ано "жкх контроль республики крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Новые санитарные правила, планируемые к принятию Роспотребнадзором, уточнят разрешенные расстояния между жилыми домами и автопарковками, скорректируют требования к контейнерным площадкам в плане их размещения и режиму обслуживания, а также обозначат температурные параметры горячей воды в точках водозабора. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба ОНФ в Крыму Олег Бышук.По словам эксперта, в то же время следует обратить внимание на новые моменты в санитарных нормах относительно парковок возле жилых домов."Если ранее было прописано, что парковка запрещена на расстоянии менее чем 10 метров от торца дома, то теперь важно и количество машин. Чем больше автомобилей будет на парковке, тем, соответственно, дальше парковка должна находиться. Если до 10 машин, то разрешенное расстояние 10 метров от фасада, если 15-20 и более, то там уже идет расстояние 15-20 метров, то есть оно увеличивается. Соответственно, мы можем понимать, что автопарк поставить около дома уже не получится", - разъяснил он.Появились также некоторые изменения и по размещению контейнерных площадок в жилмассивах, отметил собеседник."Из существенного добавилось то, что при раздельном сборе мусора можно ставить контейнеры ближе ранее обозначенного расстояния. Это делают муниципальные образования. Логика в том, что если раздельный сбор мусора это пять небольших контейнеров, в которых отдельно пластик, отдельно стекло, то в данном случае их можно будет разместить недалеко от подъезда", - сообщил Олег Бышук.Также в новых санитарных нормах Роспотребнадзор установил температурные границы горячей воды, которая должна быть не ниже +65 и не выше + 75 градусов."Почему такая температура определена? Потому что при температуре ниже 60 градусов в трубах горячей воды развиваются агрессивные бактерии, которые негативно влияют на организм. Соответственно, чтобы их не было, необходимо температуру держать выше 60 градусов. Поэтому в рамках этих норм и прокуратура, и Роспотребнадзор может понуждать привести в соответствие температуру горячей воды", - рассказал специалист.Все вышеперечисленные изменения, по информации замдиректора АНО "ЖКХ Контроль", важны для жизни граждан и должны быть приняты во внимание управляющими компаниями. По его мнению, их следует внимательно изучить и применять на практике."Все это уже соблюдается, поэтому просто нужно для понимания обновить свои регламенты, инструкции, поменять наименования старых СанПинов на новые. И в частных случаях, там, где уже более конкретно прописаны изменения, нам будет проще понимать, как этот вопрос проблемно рассматривать при конкретном нарушении", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместить большую автопарковку у дома теперь не получитсяЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаЧто грозит за кормление голубей у дома – юрист
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роспотребнадзор, олег бышук, ано "жкх контроль республики крым", крым, новости крыма
Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор
Санитарные нормы изменят требования к парковкам и контейнерным площадкам возле жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Новые санитарные правила, планируемые к принятию Роспотребнадзором, уточнят разрешенные расстояния между жилыми домами и автопарковками, скорректируют требования к контейнерным площадкам в плане их размещения и режиму обслуживания, а также обозначат температурные параметры горячей воды в точках водозабора. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба ОНФ в Крыму Олег Бышук.
"На самом деле существенных изменений не будет. Все ранее принятые нормы были еще со времен Советского Союза, и постепенно их приводят в соответствие к сегодняшним текущим реалиям и изменениям, которые произошли с учетом увеличения транспорта, количества населения, с учетом выхлопов", - пояснил он.
По словам эксперта, в то же время следует обратить внимание на новые моменты в санитарных нормах относительно парковок возле жилых домов.
"Если ранее было прописано, что парковка запрещена на расстоянии менее чем 10 метров от торца дома, то теперь важно и количество машин. Чем больше автомобилей будет на парковке, тем, соответственно, дальше парковка должна находиться. Если до 10 машин, то разрешенное расстояние 10 метров от фасада, если 15-20 и более, то там уже идет расстояние 15-20 метров, то есть оно увеличивается. Соответственно, мы можем понимать, что автопарк поставить около дома уже не получится", - разъяснил он.
Появились также некоторые изменения и по размещению контейнерных площадок в жилмассивах, отметил собеседник.
"Из существенного добавилось то, что при раздельном сборе мусора можно ставить контейнеры ближе ранее обозначенного расстояния. Это делают муниципальные образования. Логика в том, что если раздельный сбор мусора это пять небольших контейнеров, в которых отдельно пластик, отдельно стекло, то в данном случае их можно будет разместить недалеко от подъезда", - сообщил Олег Бышук.
Также в новых санитарных нормах Роспотребнадзор установил температурные границы горячей воды, которая должна быть не ниже +65 и не выше + 75 градусов.
"Почему такая температура определена? Потому что при температуре ниже 60 градусов в трубах горячей воды развиваются агрессивные бактерии, которые негативно влияют на организм. Соответственно, чтобы их не было, необходимо температуру держать выше 60 градусов. Поэтому в рамках этих норм и прокуратура, и Роспотребнадзор может понуждать привести в соответствие температуру горячей воды", - рассказал специалист.
Все вышеперечисленные изменения, по информации замдиректора АНО "ЖКХ Контроль", важны для жизни граждан и должны быть приняты во внимание управляющими компаниями. По его мнению, их следует внимательно изучить и применять на практике.
"Все это уже соблюдается, поэтому просто нужно для понимания обновить свои регламенты, инструкции, поменять наименования старых СанПинов на новые. И в частных случаях, там, где уже более конкретно прописаны изменения, нам будет проще понимать, как этот вопрос проблемно рассматривать при конкретном нарушении", - заключил он.
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