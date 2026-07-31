https://crimea.ria.ru/20260731/ataka-na-sevastopol-i-vtorzhenie-migrantov-v-ispaniyu-glavnoe-za-den-1158154656.html

Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день

Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день

ВСУ атаковали Севастополь – один человек погиб. Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту. На Крымском мосту вводят новые... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T22:45

2026-07-31T22:45

2026-07-31T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь – один человек погиб. Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту. На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива. Украинские боевики нанесли удары по Волгограду и Ростовской области и атаковали пассажирский автобус в ДНР. Армия России поразила нефтеперерабатывающий завод в Одессе и другие объекты на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольСевастополь в ночь на пятницу был атакован вражескими беспилотниками. Сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом уничтожили два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Опасность отменили в 2:55.Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что при атаке погиб один человек. В момент удара он находился на улице. По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.Нашествие нелегалов из Марокко в ИспаниюИспания столкнулась с крупнейшим за последние годы наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам местных властей, в четверг, 30 июля, десятки тысяч беженцев из Марокко одновременно пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута. Многие из них, от 40 до 50 тысяч человек, смогли проникнуть на испанскую территорию. В основном это молодые мужчины и несовершеннолетние.Мигранты пересекали границу вплавь, используя надувные круги и другие подручные средства, а также прорывались через пограничные заграждения и контрольно-пропускные пункты.Местные власти объявились чрезвычайное положение и обратились за помощью к Мадриду. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции и гражданской гвардии.Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал резкий наплыв нелегальных мигрантов из Марокко чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба. Испания и Марокко договорились о скорейшей передаче нелегальных мигрантов.Новые правила провоза топлива по Крымскому мостуПеревозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика. Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписей "ГСМ", "огнеопасно", "fuel", "gasoline", "petrol", а также знака "UN" или пиктограммы с изображением пламени на оранжевом фоне. Чтобы пройти ручной досмотр, объем одной канистры не должен превышать 40 литров.Новые правила вступят в силу с 4 августа.Удары БПЛА по Волгограду, Ростовской области и ДНРУтром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА. были повреждены многоквартирный и частный дома. Ранения получили пять человек.По словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.В пресс-службе Wildberries сообщили, что в Волгограде в результате атаки вспыхнул пожар на логистическом объекте компании.Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.В Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. При атаке ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес. В Азовском районе в хуторе Рогожкино в результате падения обломков БПЛА в частный дом пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощь.В ДНР дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк. Пострадали восемь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим.Удары ВС РФ по объектам на УкраинеВ течение дня российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуару с ГСМ в одесском порту.Также на переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.За прошедшую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера.За неделю ВС РФ нанесли массированный и 15 групповых ударов по предприятиям военной промышленности,️ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военным аэродромам,️ складам вооружения и боеприпасов,️ цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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