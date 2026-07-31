https://crimea.ria.ru/20260731/alushte-deboshir-razbil-kuvaldoy-shest-bankomatov-1158146911.html

В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов

В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов

В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T15:31

2026-07-31T15:31

2026-07-31T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место происшествия выехала следственно‑оперативная группа.По данным МВД, дебошир повредил шесть банкоматов двух банков, а также входную дверь в отделение.Мотивы поведения нарушителя и размер причиненного материального ущерба устанавливают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинПьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины

алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, алушта, банк, новости крыма, происшествия