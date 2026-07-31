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В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов
В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов
В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:31
2026-07-31T15:31
2026-07-31T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место происшествия выехала следственно‑оперативная группа.По данным МВД, дебошир повредил шесть банкоматов двух банков, а также входную дверь в отделение.Мотивы поведения нарушителя и размер причиненного материального ущерба устанавливают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинПьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины
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мвд по республике крым, алушта, банк, новости крыма, происшествия
В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов
В Алуште мужчина с кувалдой вломился в банк и разбил шесть банкоматов
15:31 31.07.2026 (обновлено: 16:21 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место происшествия выехала следственно‑оперативная группа.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции нарушитель был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался 57‑летний местный житель — его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
По данным МВД, дебошир повредил шесть банкоматов двух банков, а также входную дверь в отделение.
Мотивы поведения нарушителя и размер причиненного материального ущерба устанавливают правоохранители.
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