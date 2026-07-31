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Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты
Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты
Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета,... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T11:08
2026-07-31T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета, рассказал председатель горсовета Константин Шимановский."Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города", – подчеркнул Шимановский.В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинской киностудии нашли инвестораМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи ЖигуновыхДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
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96
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крым, ялта, общество, новости крыма, сергей жигунов, александр долинский
Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты

Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты

11:08 31.07.2026 (обновлено: 11:11 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗакрытие кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Закрытие кинофестиваля Меридианы Тихого - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета, рассказал председатель горсовета Константин Шимановский.

Звания присвоили заслуженному деятелю искусств, художественному руководителю - главному дирижеру Академического симфонического оркестра "Крымское киноконцертное объединение" Александру Долинскому и заслуженному артисту России, известному актеру, режиссеру и общественному деятелю, создателю Музея Константина Коровина в Гурзуфе Сергею Жигунову.

"Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города", – подчеркнул Шимановский.
В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.
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КрымЯлтаОбществоНовости КрымаСергей ЖигуновАлександр Долинский
 
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