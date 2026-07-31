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Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты

Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты

Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета,... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T11:08

2026-07-31T11:08

2026-07-31T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета, рассказал председатель горсовета Константин Шимановский."Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города", – подчеркнул Шимановский.В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинской киностудии нашли инвестораМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи ЖигуновыхДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, общество, новости крыма, сергей жигунов, александр долинский