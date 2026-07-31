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223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день
223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 31.07.2026
223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день
Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T20:29
2026-07-31T20:29
2026-07-31T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день
223 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день
20:29 31.07.2026 (обновлено: 20:31 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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