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16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю
16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 31.07.2026
16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным аэродромам и топливно-энергетической инфраструктуре на... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:15
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министерство обороны рф
удары по украине
украина
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вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным аэродромам и топливно-энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Объекты поражались высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.️Также были поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю

Армия России за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по Украине

12:15 31.07.2026 (обновлено: 12:20 31.07.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным аэродромам и топливно-энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Объекты поражались высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.
Удары пришлись по предприятиям военной промышленности,️ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военным аэродромам,️ складам вооружения и боеприпасов,️ цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
️Также были поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
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Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВО
 
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