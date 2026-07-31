https://crimea.ria.ru/20260731/16-udarov-po-ukraine--chto-unichtozheno-za-nedelyu-1158138214.html

16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю

16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 31.07.2026

16 ударов по Украине – что уничтожено за неделю

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным аэродромам и топливно-энергетической инфраструктуре на... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:15

2026-07-31T12:15

2026-07-31T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным аэродромам и топливно-энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Объекты поражались высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.️Также были поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво