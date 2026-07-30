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Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ
Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ
В Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:14
2026-07-30T10:14
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госизмена
новости
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.По информации ФСБ, мужчина 1991 года рождения через мессенджер Telegram по своей инициативе вышел на связь с врагом.Злоумышленник задержан, возбуждено дело о госизмене. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБВ ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
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РИА Новости Крым
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москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, сбу (служба безопасности украины)
Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ

ФСБ: житель Москвы задержан за финансирование ВСУ

10:14 30.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.
По информации ФСБ, мужчина 1991 года рождения через мессенджер Telegram по своей инициативе вышел на связь с врагом.
"Установил контакт с представителем запрещенной на территории России украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, возбуждено дело о госизмене. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.
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МоскваФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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