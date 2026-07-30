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Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
В Херсонской области по подозрению в госизмене задержан местный житель 1971 года рождения. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на региональное УФСБ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T19:39
2026-07-30T19:39
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
госизмена
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области по подозрению в госизмене задержан местный житель 1971 года рождения. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на региональное УФСБ.Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Ранее в Херсонской области за госизмену к 13 годам строго режима приговорен 31-летний житель Алешкинского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактЖителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, госизмена, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене

Силовики задержали жителя Херсонской области за передачу данных о российских военных

19:39 30.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области по подозрению в госизмене задержан местный житель 1971 года рождения. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на региональное УФСБ.
"Согласно материалам дела, подозреваемый осуществлял сбор и передачу через иностранный мессенджер военнослужащим вооруженных сил Украины сведений о местах дислокации сил и средств ВС России на территории региона", - отмечает телеканал.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее в Херсонской области за госизмену к 13 годам строго режима приговорен 31-летний житель Алешкинского округа.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьГосизменаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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