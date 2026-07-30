https://crimea.ria.ru/20260730/zelenskiy-nedogovorosposoben-zakharova-zhestko-otreagirovala-na-intsidenty-v-chernom-more--1158119046.html

Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море

Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T18:07

2026-07-30T18:07

2026-07-30T18:07

каспийский трубопроводный консорциум

новости

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами".Представитель МИД указала на то, что уже сейчас некоторые иностранные деятели высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта. "Как еще можно объяснить ситуацию, когда, находясь на днях в Вашингтоне, предводитель преступной киевской клики заявляет о якобы стремлении к прекращению огня, разводит демагогию о неких параметрах урегулирования конфликта и продолжает в то же самое время санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки, а, главное, — атаковать активы как раз той страны, у которой он постоянно вымаливает политическую, военную и финансовую помощь?", - отметила она.Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку такой линии Зеленского, добавила Захарова.В ночь на 30 июля киевский режим в очередной раз предпринял действия террористического характера в отношении нефтяных танкеров в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. По сообщениям пресс-службы КТК, целенаправленные удары нанесены по судам, идущим под иностранными флагами с международными экипажами на борту и зафрахтованным зарубежными поставщиками.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260730/dva-neftyanykh-tankera-atakovany-bespilotnikami-v-chernom-more-1158093194.html

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каспийский трубопроводный консорциум, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский