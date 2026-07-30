Рейтинг@Mail.ru
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260730/zelenskiy-nedogovorosposoben-zakharova-zhestko-otreagirovala-na-intsidenty-v-chernom-more--1158119046.html
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:07
2026-07-30T18:07
каспийский трубопроводный консорциум
новости
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_dc7e105da82957742f6e21b2a914475d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами".Представитель МИД указала на то, что уже сейчас некоторые иностранные деятели высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта. "Как еще можно объяснить ситуацию, когда, находясь на днях в Вашингтоне, предводитель преступной киевской клики заявляет о якобы стремлении к прекращению огня, разводит демагогию о неких параметрах урегулирования конфликта и продолжает в то же самое время санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки, а, главное, — атаковать активы как раз той страны, у которой он постоянно вымаливает политическую, военную и финансовую помощь?", - отметила она.Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку такой линии Зеленского, добавила Захарова.В ночь на 30 июля киевский режим в очередной раз предпринял действия террористического характера в отношении нефтяных танкеров в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. По сообщениям пресс-службы КТК, целенаправленные удары нанесены по судам, идущим под иностранными флагами с международными экипажами на борту и зафрахтованным зарубежными поставщиками.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260730/dva-neftyanykh-tankera-atakovany-bespilotnikami-v-chernom-more-1158093194.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8b1c70b074225538b646dfff7b058755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каспийский трубопроводный консорциум, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море

Зеленский абсолютно недоговороспособен - Захарова

18:07 30.07.2026
 
© AP Photo Petros KaradjiasВладимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр
Владимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo Petros Karadjias
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт", - говорится в комментарии.
По ее словам, "чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами".
"Именно их экономические интересы, в данном случае имеем в виду Казахстан и США, — все больше страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского", - подчеркнула Захарова.
Представитель МИД указала на то, что уже сейчас некоторые иностранные деятели высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта.
"Как еще можно объяснить ситуацию, когда, находясь на днях в Вашингтоне, предводитель преступной киевской клики заявляет о якобы стремлении к прекращению огня, разводит демагогию о неких параметрах урегулирования конфликта и продолжает в то же самое время санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки, а, главное, — атаковать активы как раз той страны, у которой он постоянно вымаливает политическую, военную и финансовую помощь?", - отметила она.
Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку такой линии Зеленского, добавила Захарова.
В ночь на 30 июля киевский режим в очередной раз предпринял действия террористического характера в отношении нефтяных танкеров в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. По сообщениям пресс-службы КТК, целенаправленные удары нанесены по судам, идущим под иностранными флагами с международными экипажами на борту и зафрахтованным зарубежными поставщиками.
Танкеры в Черном море
09:38
Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Каспийский трубопроводный консорциумНовостиРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:2259 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:02Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
19:55Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
19:39Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
19:22Профессор Саркизов-Серазини: феодосиец, медик, физкультурник, меценат
19:10В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
18:55В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:45Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира
18:34Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram
18:24Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах
18:15Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО
18:11Новые удары по Украине - что поражено
18:07Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
17:56Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
17:45Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента
17:37ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани
17:21Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
17:10Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями
16:46В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
16:31Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Лента новостейМолния