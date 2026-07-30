https://crimea.ria.ru/20260730/zelenskiy-naznachil-soboleva-rukovoditelem-ofisa-prezidenta-1158118389.html

Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента

Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента

Офис президента Украины возглавил бывший министр экономики Алексей Соболев. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T17:45

2026-07-30T17:45

2026-07-30T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Офис президента Украины возглавил бывший министр экономики Алексей Соболев. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.Он отметил, что Соболев сосредоточится на экономическом направлении и будет работать в координации с премьер-министром Украины Сергеем Корецким и министром экономики Александром Кравченко.14 июля 2026 года Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого это решение связано с "трансформацией политического курса страны".Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против представителей украинской власти. Среди них значится и Алексей Соболев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства УкраиныКабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, киев, украина, новости, политика