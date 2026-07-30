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Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день

Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день

Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне спецоперации. ВСУ атаковали регионы РФ до Удмуртии. Правительство запретило экспорт топлива из... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T22:33

2026-07-30T22:33

2026-07-30T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне спецоперации. ВСУ атаковали регионы РФ до Удмуртии. Правительство запретило экспорт топлива из России для стабилизации внутреннего рынка. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС в регионе. Основатель Telegram Павел Дуров* попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение армии РоссииВооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Освобождены Светлое в Донецкой Народной Республике, Юрченково – в Харьковской, Могрица и Малая Слободка – в Сумской областях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Также за минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ. кроме того, Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области.Удары ВСУНочью и в течении дня ВСУ продолжали атаковать российские регионы. В том числе Крымский полуостров. Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries, который вспыхнул в Пензенской области после атаки украинских беспилотников утром в четверг.В порту Тамань Краснодарского края в результате дронной атаки есть пострадавшие и повреждения портовой инфраструктуры, в Темрюкском районе Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, позже число раненых выросло до шести человек. Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Под ударом также оказался детский сад в Запорожской области. Детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. В Херсонской области дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых.Запрет топливного экспортаВ РФ введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, сообщили в правительстве РФ. Временный запрет будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Вывоз топлива разрешен также в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября.Заявление АксеноваЧиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми, а также максимально избегать бюрократических усложнений для своевременного решения всех задач в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию. Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена. Тем, кто не справляется придется покинуть место работы.Дуров* в перечне экстремистовОснователя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск.*внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260730/v-zonu-chs-v-krymu-vnesli-esche-tri-naselennykh-punkta-1158114959.html

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