Рейтинг@Mail.ru
Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260730/zayavlenie-aksenova-o-chs-i-durov-v-perechne-ekstremistov-glavnoe-za-den-1158119866.html
Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне спецоперации. ВСУ атаковали регионы РФ до Удмуртии. Правительство запретило экспорт топлива из... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T22:33
2026-07-30T22:33
главное за день
общество
новости
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898989_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d98987746775f3f91059d5c26baa54d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне спецоперации. ВСУ атаковали регионы РФ до Удмуртии. Правительство запретило экспорт топлива из России для стабилизации внутреннего рынка. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС в регионе. Основатель Telegram Павел Дуров* попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение армии РоссииВооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Освобождены Светлое в Донецкой Народной Республике, Юрченково – в Харьковской, Могрица и Малая Слободка – в Сумской областях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Также за минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ. кроме того, Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области.Удары ВСУНочью и в течении дня ВСУ продолжали атаковать российские регионы. В том числе Крымский полуостров. Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries, который вспыхнул в Пензенской области после атаки украинских беспилотников утром в четверг.В порту Тамань Краснодарского края в результате дронной атаки есть пострадавшие и повреждения портовой инфраструктуры, в Темрюкском районе Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, позже число раненых выросло до шести человек. Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Под ударом также оказался детский сад в Запорожской области. Детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. В Херсонской области дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых.Запрет топливного экспортаВ РФ введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, сообщили в правительстве РФ. Временный запрет будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Вывоз топлива разрешен также в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября.Заявление АксеноваЧиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми, а также максимально избегать бюрократических усложнений для своевременного решения всех задач в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию. Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена. Тем, кто не справляется придется покинуть место работы.Дуров* в перечне экстремистовОснователя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск.*внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260730/v-zonu-chs-v-krymu-vnesli-esche-tri-naselennykh-punkta-1158114959.html
https://crimea.ria.ru/20260730/chto-budet-posle-svo-medvevdev-rasskazal-ob-ispolzovanii-bespilotnikov-1158113736.html
https://crimea.ria.ru/20260730/zelenskiy-naznachil-soboleva-rukovoditelem-ofisa-prezidenta-1158118389.html
https://crimea.ria.ru/20260730/zelenskiy-nedogovorosposoben-zakharova-zhestko-otreagirovala-na-intsidenty-v-chernom-more--1158119046.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898989_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_561ee86f2f70180aec1158562834e44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, крым, в мире
Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день

Заявление Аксенова о ЧС в Крыму и Дуров* в перечне экстремистов – главное за день

22:33 30.07.2026
 
© AP Photo Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo Roman Kulik
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне спецоперации. ВСУ атаковали регионы РФ до Удмуртии. Правительство запретило экспорт топлива из России для стабилизации внутреннего рынка. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС в регионе. Основатель Telegram Павел Дуров* попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Продвижение армии России

Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Освобождены Светлое в Донецкой Народной Республике, Юрченково – в Харьковской, Могрица и Малая Слободка – в Сумской областях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Также за минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ. кроме того, Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области.
Встреча с жителями Красногвардейского района Крыма
16:19
В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта

Удары ВСУ

Ночью и в течении дня ВСУ продолжали атаковать российские регионы. В том числе Крымский полуостров. Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries, который вспыхнул в Пензенской области после атаки украинских беспилотников утром в четверг.В порту Тамань Краснодарского края в результате дронной атаки есть пострадавшие и повреждения портовой инфраструктуры, в Темрюкском районе Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, позже число раненых выросло до шести человек. Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Под ударом также оказался детский сад в Запорожской области. Детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. В Херсонской области дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых.
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
16:07
Что будет после СВО: Медведев рассказал об использовании беспилотников

Запрет топливного экспорта

В РФ введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, сообщили в правительстве РФ. Временный запрет будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Вывоз топлива разрешен также в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября.
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
17:45
Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента

Заявление Аксенова

Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми, а также максимально избегать бюрократических усложнений для своевременного решения всех задач в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.
Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена. Тем, кто не справляется придется покинуть место работы.
Владимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
18:07
Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море

Дуров* в перечне экстремистов

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск.
*внесен в перечень террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Главное за деньОбществоНовостиКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Крымский мост закрыли для движения
22:33Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
22:21Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
22:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
21:56Шести районам Крыма передут земельные участки
21:37В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
21:22В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
21:02World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
20:48Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
20:35На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
20:2259 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:02Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
19:55Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
19:39Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
19:22Профессор Саркизов-Серазини: феодосиец, медик, физкультурник, меценат
19:10В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
18:55В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:45Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира
18:34Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram
18:24Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах
Лента новостейМолния