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Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания

Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания

В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:03

2026-07-30T13:03

2026-07-30T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. Первые полевые кухни уже начали работать в поселках, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Всего их могут развернуть в количестве 13 единиц. "Оценила работу одной из них. В меню суп и гречневая каша с тушенкой. Вкусно!", - добавила Павленко.Информацию о времени и месте работы таких точек будут распространять через терорганы и местные чаты. По пунктам приготовления вопросы можно задавать старшим по дому. Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионеры и инвалиды на дому могут оформить выплату за отсутствие светаВ Крыму ограничено электроснабжениеДля жителей Ялты организуют кухни во дворах

https://crimea.ria.ru/20260727/v-yalte-otkryty-bolee-50-tsentrov-sodeystviya--gde-zaryadit-gadzhety-1158025325.html

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