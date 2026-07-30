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Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания
Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания
В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T13:03
2026-07-30T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. Первые полевые кухни уже начали работать в поселках, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Всего их могут развернуть в количестве 13 единиц. "Оценила работу одной из них. В меню суп и гречневая каша с тушенкой. Вкусно!", - добавила Павленко.Информацию о времени и месте работы таких точек будут распространять через терорганы и местные чаты. По пунктам приготовления вопросы можно задавать старшим по дому. Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионеры и инвалиды на дому могут оформить выплату за отсутствие светаВ Крыму ограничено электроснабжениеДля жителей Ялты организуют кухни во дворах
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крым, новости крыма, ялта, режим чс
Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания

Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питания

13:03 30.07.2026
 
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте организовали работу полевых кухонь
В Ялте организовали работу полевых кухонь
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

"Работа идет в трех направлениях – организация полевых кухонь, небольших пунктов у негазифицированных домов, где желающие смогут приготовить или подогреть себе еду, вскипятить воду. Также у ялтинцев будет возможность приобрести социальные обеды по специальной цене - порядка 200 рублей", - говорится в сообщении.

© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте организовали работу полевых кухонь
В Ялте организовали работу полевых кухонь
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
В Ялте организовали работу полевых кухонь
Первые полевые кухни уже начали работать в поселках, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Всего их могут развернуть в количестве 13 единиц.
"Оценила работу одной из них. В меню суп и гречневая каша с тушенкой. Вкусно!", - добавила Павленко.
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте организовали работу полевых кухонь
В Ялте организовали работу полевых кухонь
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
В Ялте организовали работу полевых кухонь
Информацию о времени и месте работы таких точек будут распространять через терорганы и местные чаты. По пунктам приготовления вопросы можно задавать старшим по дому.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
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