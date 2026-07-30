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World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 30.07.2026
World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T21:02
2026-07-30T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.По его словам, Федерация бокса России была принята в члены World Boxing в начале 2026 года. Восстановление нормальных спортивных связей Минспорта РФ обсуждало с президентом World Boxing, главой национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года"Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом (МОК) проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в World Boxing открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл", – добавил министр.World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, президентом которой является россиянин Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мираГимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаСпортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
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спорт, новости, бокс, россия, соревнования
World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

World Boxing допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном

21:02 30.07.2026 (обновлено: 21:03 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБокс. Архивное фото.
Бокс. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях", – написал Дегтярев.

По его словам, Федерация бокса России была принята в члены World Boxing в начале 2026 года. Восстановление нормальных спортивных связей Минспорта РФ обсуждало с президентом World Boxing, главой национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года
"Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом (МОК) проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в World Boxing открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл", – добавил министр.
World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, президентом которой является россиянин Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СпортНовостиБоксРоссияСоревнования
 
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