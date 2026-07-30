https://crimea.ria.ru/20260730/world-boxing-snyala-ogranicheniya-s-rossiyskikh-sportsmenov-1158123593.html

World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 30.07.2026

World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T21:02

2026-07-30T21:02

2026-07-30T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.По его словам, Федерация бокса России была принята в члены World Boxing в начале 2026 года. Восстановление нормальных спортивных связей Минспорта РФ обсуждало с президентом World Boxing, главой национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года"Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом (МОК) проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в World Boxing открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл", – добавил министр.World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, президентом которой является россиянин Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мираГимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаСпортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, новости, бокс, россия, соревнования