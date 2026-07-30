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Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:21
2026-07-30T17:21
топливо
россия
закон и право
экспорт
новости
александр новак
правительство россии
бензин
дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ.Также, как отмечается, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке России.Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября. С помощью соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями аграрии будут обеспечены регулярными поставками топлива.Еще одно нововведение - до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива для государственных и муниципальных учреждений. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, не допустить срыва закупок и поставок, пояснили в правительстве.Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак.До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниЧто происходит с топливом в России - ответ Минэнерго
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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топливо, россия, закон и право, экспорт, новости, александр новак, правительство россии, бензин, дизельное топливо
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

Временный запрет на экспорт топлива из России будет действовать до 31 января 2027 года

17:21 30.07.2026
 
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Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ.
"Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями", – говорится в сообщении.
Также, как отмечается, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке России.
Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября. С помощью соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями аграрии будут обеспечены регулярными поставками топлива.
Еще одно нововведение - до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива для государственных и муниципальных учреждений. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, не допустить срыва закупок и поставок, пояснили в правительстве.
Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак.
До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
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ТопливоРоссияЗакон и правоЭкспортНовостиАлександр НовакПравительство РоссииБензинДизельное топливо
 
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