https://crimea.ria.ru/20260730/vveden-novyy-zapret-na-eksport-topliva-iz-rossii-podrobnosti-1158117969.html
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:21
2026-07-30T17:21
2026-07-30T17:21
топливо
россия
закон и право
экспорт
новости
александр новак
правительство россии
бензин
дизельное топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/90/1117939016_0:257:2937:1909_1920x0_80_0_0_677f43a282788511d82d373cb73da3dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ.Также, как отмечается, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке России.Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября. С помощью соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями аграрии будут обеспечены регулярными поставками топлива.Еще одно нововведение - до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива для государственных и муниципальных учреждений. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, не допустить срыва закупок и поставок, пояснили в правительстве.Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак.До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниЧто происходит с топливом в России - ответ Минэнерго
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/90/1117939016_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_a07b1ac151d7255788241549fa52d4d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, россия, закон и право, экспорт, новости, александр новак, правительство россии, бензин, дизельное топливо
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
Временный запрет на экспорт топлива из России будет действовать до 31 января 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ.
"Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями", – говорится в сообщении.
Также, как отмечается, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке России.
Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября. С помощью соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями аграрии будут обеспечены регулярными поставками топлива.
Еще одно нововведение - до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива для государственных и муниципальных учреждений. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, не допустить срыва закупок и поставок, пояснили в правительстве.
Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен
до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак.
До этого Новак заявил
, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: