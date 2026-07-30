https://crimea.ria.ru/20260730/vveden-novyy-zapret-na-eksport-topliva-iz-rossii-podrobnosti-1158117969.html

Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T17:21

2026-07-30T17:21

2026-07-30T17:21

топливо

россия

закон и право

экспорт

новости

александр новак

правительство россии

бензин

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Введен новый запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива из России. Об этом сообщили 30 июля в правительстве РФ.Также, как отмечается, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке России.Кроме того, правительство вводит особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, который будет действовать до 1 ноября. С помощью соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями аграрии будут обеспечены регулярными поставками топлива.Еще одно нововведение - до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива для государственных и муниципальных учреждений. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, не допустить срыва закупок и поставок, пояснили в правительстве.Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак.До этого Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниЧто происходит с топливом в России - ответ Минэнерго

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, россия, закон и право, экспорт, новости, александр новак, правительство россии, бензин, дизельное топливо