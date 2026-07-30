Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы
В Крыму два бойца СВО с ампутацией ног получили автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости КрымДвум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Цвет новеньких кроссоверов "Москвич" парни выбирали сами: 23-летний Георгий из Симферопольского района отдал предпочтение белому, потому что, говорит, немаркий, мыть часто не придется. А 25-летнему Толге из Феодосии по душе пришелся черный. Он считает, что красавчик вороной масти смотрится очень по-молодежному.
Мальчишка с "мужиком" на груди
- В молодости у меня были "Жигули", теперь вот новенький "Москвич", очень рад, - признается ветеран СВО Георгий Гробовой, подгоняя под себя сиденье, изучая приборную панель.
- А вам сейчас сколько лет, - спрашиваю.
- 23! Но уже ведь - пенсия. У меня парная ампутация голеней, - иронично смеется он.
- Нравится автомобиль?
- Нормальная машина! Мне комфортно в ней. Станет мне дополнительной опорой. Главное, что она экономичная, объем двигателя всего 1,5. Много бензина у нас не скушает, что актуально. Теперь на море семью отвезу.
© РИА Новости КрымДвум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
Двум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
По словам бойца, с момента, как он обратился в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" с просьбой о получении машины, прошел год. Собрать документы оказалось несложно. Необходимый их перечень принес - и все сразу оформили, не надо было никуда "бегать", что очень удобно. Специальные права получил в центре "Возрождение".
До СВО Георгий работал на стройках. Теперь подумывает получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента. С шабашками, говорит, завязал, а стройки и дома хватает: возводит собственный дом.
- Почему ушли добровольцем на фронт?
- Загорелся желанием как-то. Многие из моих знакомых ребят на фронте. В сентябре 2023-го ушел и я, в феврале 2024-го получил ранение.
На груди у Георгия орден Мужества. Прошу рассказать, за что он получил такую высокую награду. Он немного смущается, но все же сухо выдает:
"Мы забирали точку, позицию. Через поле, за которым начинался уже другой населенный пункт, надо было 500 метров пройти. Грубо говоря, нам надо было забрать смотровую точку, чтобы противник не переходил к нам по полю, и чтобы мы могли его видеть, наблюдали подвоз техники, чтобы с этой точки могли наши штурмовики закатываться... в общем, мы шли в поле, нашли там место, взяли, закрепились, и вот за это мне и выдали".
Еще через пару месяцев получил ранение - при штурме вражеских позиций. Дело было под Бахмутом, в сторону Часов Яра. Георгий шел в составе штурмового отряда специального назначения. Вдруг противник зажал их в кольцо и начал обстреливать, травить газом, выжигать. Выжить помогли сила воли и мысли о доме и маме, признается боец.
© РИА Новости КрымДвум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
Двум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
Пожарный-спасатель, который нужен на фронте
До СВО Толга Иванов из Феодосии работал в пожарной части. Тушить огонь, стоя где-то в стороне, ему было скучно, хотелось в самую гущу событий - в горящий дом войти, спасти человека или котенка. Тогда он закончил специальные курсы и получил "корочку" пожарного-спасателя. Это чтобы иметь знания, навыки и право спасать.
- Спасли кого-нибудь после получения "корочки"?
- Нет, больше лесные пожары тушили, гаражи, - признается он, улыбаясь.
- Почему на фронт пошли?
- Решил, что там я нужен больше, чем здесь. Еще и знакомый, однофамилец, военврач там погиб. Это стало спусковым крючком, что ли, и я решил, что должен уйти на фронт. Ушел в 2023 году, воевал семь с половиной месяцев.
За "лентой" он стал снайпером. Хотя маме сказал, что водителем на грузовике работает. Она поверила, ведь за рулем он давно, и даже категория С открыта.
"Снайпер — это очень сложная работа, потому что здесь нужна очень сильная выдержка. Огромное терпение. Мы не должны поражать какие попало цели. Когда ты разбираешься в целях, то тогда и взводу легче, и роте легче, и батальону легче, и твоей бригаде", - говорит он.
- Как получили ранение?
"Мы работали под Сватово. Я пошел на позицию, был в "лежке" около полутора суток. Мы ждали штурм, отработал "воздух", отработала "арта", минометы. Мы пошли в штурм, но в ответ на нас тоже пошел штурм, минометы стали "просыпать" лесополосы. Вот и меня "зацепило", - говорит боец, указывая на свои ноги, опираясь на тросточку.
На его груди не только медаль "Участнику СВО", но и медаль Жукова. Ее вручили за выполнение боевой задачи, в ходе которой получил тяжелое ранение, уклончиво поясняет ветеран.
© РИА Новости КрымДвум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
Двум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
У бойца Иванова - тоже парная ампутация. Вот только одну из ног врачам пришлось ампутировать высоко. Стоять и ходить на протезах в этом случае сложнее, Толга использует тросточку. Говорит, сначала и вовсе в себя не верил, освоить протезы никак не получалось. Хотелось сесть и не вставать. Но тут увидел другого бойца - с высокой парной ампутацией - он шел без палочки! Увиденное потрясло и вдохновило Иванова. Захотелось жить, ходить и снова управлять автомобилем - пусть и с рычагами вместо педалей.
Движение — это жизнь
Автомобили на ручном управлении получают только бойцы, перенесшие тяжелые ранения, связанные с ампутацией нижних конечностей, либо те, кто передвигается в инвалидной коляске и протезирование невозможно.
"После перенесенных ранений у вас возникли сложности в передвижения, и конечно, такой автомобиль всегда будет помогать вам достичь той цели, к которой вы стремитесь", - говорит заместитель председателя Совмина Крыма – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская, которая приехала на вручение авто.
© РИА Новости КрымДвум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
Двум ветеранам специальной военной операции передали автомобили от фонда "Защитники Отечества"
Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин.
"Автомобиль на ручном управлении — это не только средство передвижения. Это символ возвращения к нормальной жизни, знак того, что государство и общество рядом, что никто не забыт и ничто не забыто", - уверен руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.
В Крыму это уже пятый и шестой автомобили, врученные ветеранам СВО с тяжелыми травами за год. Так, в мае 2025 года, новенькие транспортные средства получили три ветерана. В августе тог же года кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества" достался бойцу из Евпатории, который в боях потерял обе ноги.
29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.
К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.
Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.
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