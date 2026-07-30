https://crimea.ria.ru/20260730/vtorye-nogi-v-krymu-boytsam-svo-podarili-krossovery-1158106262.html

Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы

Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы

В Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Цвет новеньких кроссоверов "Москвич"... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:59

2026-07-30T13:59

2026-07-30T13:59

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Цвет новеньких кроссоверов "Москвич" парни выбирали сами: 23-летний Георгий из Симферопольского района отдал предпочтение белому, потому что, говорит, немаркий, мыть часто не придется. А 25-летнему Толге из Феодосии по душе пришелся черный. Он считает, что красавчик вороной масти смотрится очень по-молодежному.Мальчишка с "мужиком" на груди- В молодости у меня были "Жигули", теперь вот новенький "Москвич", очень рад, - признается ветеран СВО Георгий Гробовой, подгоняя под себя сиденье, изучая приборную панель.- А вам сейчас сколько лет, - спрашиваю.- 23! Но уже ведь - пенсия. У меня парная ампутация голеней, - иронично смеется он.- Нравится автомобиль?По словам бойца, с момента, как он обратился в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" с просьбой о получении машины, прошел год. Собрать документы оказалось несложно. Необходимый их перечень принес - и все сразу оформили, не надо было никуда "бегать", что очень удобно. Специальные права получил в центре "Возрождение".До СВО Георгий работал на стройках. Теперь подумывает получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента. С шабашками, говорит, завязал, а стройки и дома хватает: возводит собственный дом.- Почему ушли добровольцем на фронт?- Загорелся желанием как-то. Многие из моих знакомых ребят на фронте. В сентябре 2023-го ушел и я, в феврале 2024-го получил ранение.На груди у Георгия орден Мужества. Прошу рассказать, за что он получил такую высокую награду. Он немного смущается, но все же сухо выдает: "Мы забирали точку, позицию. Через поле, за которым начинался уже другой населенный пункт, надо было 500 метров пройти. Грубо говоря, нам надо было забрать смотровую точку, чтобы противник не переходил к нам по полю, и чтобы мы могли его видеть, наблюдали подвоз техники, чтобы с этой точки могли наши штурмовики закатываться... в общем, мы шли в поле, нашли там место, взяли, закрепились, и вот за это мне и выдали".Пожарный-спасатель, который нужен на фронтеДо СВО Толга Иванов из Феодосии работал в пожарной части. Тушить огонь, стоя где-то в стороне, ему было скучно, хотелось в самую гущу событий - в горящий дом войти, спасти человека или котенка. Тогда он закончил специальные курсы и получил "корочку" пожарного-спасателя. Это чтобы иметь знания, навыки и право спасать.- Спасли кого-нибудь после получения "корочки"?- Нет, больше лесные пожары тушили, гаражи, - признается он, улыбаясь.- Почему на фронт пошли?- Решил, что там я нужен больше, чем здесь. Еще и знакомый, однофамилец, военврач там погиб. Это стало спусковым крючком, что ли, и я решил, что должен уйти на фронт. Ушел в 2023 году, воевал семь с половиной месяцев.За "лентой" он стал снайпером. Хотя маме сказал, что водителем на грузовике работает. Она поверила, ведь за рулем он давно, и даже категория С открыта.- Как получили ранение?"Мы работали под Сватово. Я пошел на позицию, был в "лежке" около полутора суток. Мы ждали штурм, отработал "воздух", отработала "арта", минометы. Мы пошли в штурм, но в ответ на нас тоже пошел штурм, минометы стали "просыпать" лесополосы. Вот и меня "зацепило", - говорит боец, указывая на свои ноги, опираясь на тросточку.На его груди не только медаль "Участнику СВО", но и медаль Жукова. Ее вручили за выполнение боевой задачи, в ходе которой получил тяжелое ранение, уклончиво поясняет ветеран.У бойца Иванова - тоже парная ампутация. Вот только одну из ног врачам пришлось ампутировать высоко. Стоять и ходить на протезах в этом случае сложнее, Толга использует тросточку. Говорит, сначала и вовсе в себя не верил, освоить протезы никак не получалось. Хотелось сесть и не вставать. Но тут увидел другого бойца - с высокой парной ампутацией - он шел без палочки! Увиденное потрясло и вдохновило Иванова. Захотелось жить, ходить и снова управлять автомобилем - пусть и с рычагами вместо педалей.Движение — это жизньАвтомобили на ручном управлении получают только бойцы, перенесшие тяжелые ранения, связанные с ампутацией нижних конечностей, либо те, кто передвигается в инвалидной коляске и протезирование невозможно."После перенесенных ранений у вас возникли сложности в передвижения, и конечно, такой автомобиль всегда будет помогать вам достичь той цели, к которой вы стремитесь", - говорит заместитель председателя Совмина Крыма – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская, которая приехала на вручение авто.Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин.В Крыму это уже пятый и шестой автомобили, врученные ветеранам СВО с тяжелыми травами за год. Так, в мае 2025 года, новенькие транспортные средства получили три ветерана. В августе тог же года кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества" достался бойцу из Евпатории, который в боях потерял обе ноги.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фонд "защитники отечества", участники сво, помощь бойцам сво, герои сво, автомобиль, елена романовская, новости крыма, общество