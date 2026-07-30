https://crimea.ria.ru/20260730/vtb-predostavil-10-mlrd-rub-dlya-individualnogo-zhilischnogo-stroitelstva-1158101173.html

ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства

ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства - РИА Новости Крым, 30.07.2026

ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства

Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками малого и среднего бизнеса (МСБ), работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:55

2026-07-30T13:55

2026-07-30T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками малого и среднего бизнеса (МСБ), работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства, превысил 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.За последние 12 месяцев портфель таких соглашений вырос в 20 раз, рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Наиболее активно финансируют подрядчиков ИЖС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Владимирской области, а также в Республике Крым.По словам управляющего ВТБ в Республике Крым Сергея Билецкого, все больше подрядчиков работают с эскроу-счетами, что повышает прозрачность расчетов и доверие заказчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, бизнес, крымский бизнес, кредит, банк