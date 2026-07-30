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ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства
ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства - РИА Новости Крым, 30.07.2026
ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства
Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками малого и среднего бизнеса (МСБ), работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T13:55
2026-07-30T13:55
втб
бизнес
крымский бизнес
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками малого и среднего бизнеса (МСБ), работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства, превысил 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.За последние 12 месяцев портфель таких соглашений вырос в 20 раз, рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Наиболее активно финансируют подрядчиков ИЖС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Владимирской области, а также в Республике Крым.По словам управляющего ВТБ в Республике Крым Сергея Билецкого, все больше подрядчиков работают с эскроу-счетами, что повышает прозрачность расчетов и доверие заказчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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втб, бизнес, крымский бизнес, кредит, банк

ВТБ предоставил 10 млрд руб. для индивидуального жилищного строительства

13:55 30.07.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство коттеджей
Строительство коттеджей - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками малого и среднего бизнеса (МСБ), работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства, превысил 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
За последние 12 месяцев портфель таких соглашений вырос в 20 раз, рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Наиболее активно финансируют подрядчиков ИЖС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Владимирской области, а также в Республике Крым.
По словам управляющего ВТБ в Республике Крым Сергея Билецкого, все больше подрядчиков работают с эскроу-счетами, что повышает прозрачность расчетов и доверие заказчиков.
"Уже за первые шесть месяцев 2026 года заемщики ВТБ построили и передали заказчикам 12 индивидуальных домов, еще 60 объектов находятся на разных стадиях строительства. Мы видим хороший потенциал дальнейшего роста этого сегмента и продолжим поддерживать строительные компании региона, предоставляя им необходимые финансовые инструменты", – отметил Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
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ВТББизнесКрымский бизнесКредитБанк
 
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Заголовок открываемого материала
13:59Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы
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