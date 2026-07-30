https://crimea.ria.ru/20260730/vsu-udarili-po-detskomu-sadu-v-zaporozhskoy-oblasti--chto-izvestno-1158108353.html

ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно

ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026

ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно

ВСУ нанесли удар по детскому саду "Подснежник" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T14:40

2026-07-30T14:40

2026-07-30T14:40

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по детскому саду "Подснежник" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации губернатора, здание получило серьезные повреждения. В детском саду выбиты окна и посечен фасад.Кроме того, украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Погибла местная жительница. Еще один человек погиб в результате ночной атаки противника на частный сектор Каменки-Днепровской. В городе повреждены дома и линии коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости