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ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно
ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2026
ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно
ВСУ нанесли удар по детскому саду "Подснежник" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:40
2026-07-30T14:40
2026-07-30T14:40
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по детскому саду "Подснежник" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации губернатора, здание получило серьезные повреждения. В детском саду выбиты окна и посечен фасад.Кроме того, украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Погибла местная жительница. Еще один человек погиб в результате ночной атаки противника на частный сектор Каменки-Днепровской. В городе повреждены дома и линии коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно
В Запорожской области ВСУ ударили по детскому саду и жилым домам – есть погибшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по детскому саду "Подснежник" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.
"Под ударом оказался детский сад "Подснежник". К счастью, детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал", – написал он.
По информации губернатора, здание получило серьезные повреждения. В детском саду выбиты окна и посечен фасад.
Кроме того, украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Погибла местная жительница.
Еще один человек погиб в результате ночной атаки противника на частный сектор Каменки-Днепровской. В городе повреждены дома и линии коммуникаций.
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