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ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани
ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026
ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани
Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края выросло до шести человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:37
2026-07-30T17:37
новости
темрюкский район
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края выросло до шести человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, сообщалось ранее.Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов – средней степени тяжести, уточнили в оперштабе. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно.ВСУ в четверг также атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известноВ Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный жительСредства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, темрюкский район, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани

Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Кубани выросло до шести человек

17:37 30.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края выросло до шести человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, сообщалось ранее.
"Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до 6 человек", – сказано в сообщении.
Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов – средней степени тяжести, уточнили в оперштабе. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно.
ВСУ в четверг также атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
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НовостиТемрюкский районКраснодарский крайПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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