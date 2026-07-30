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ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани

ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026

ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани

Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края выросло до шести человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T17:37

2026-07-30T17:37

2026-07-30T17:37

новости

темрюкский район

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ в Темрюкском районе Краснодарского края выросло до шести человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, четыре человека пострадали, сообщалось ранее.Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов – средней степени тяжести, уточнили в оперштабе. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно.ВСУ в четверг также атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известноВ Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный жительСредства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских дронов

темрюкский район

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, темрюкский район, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу