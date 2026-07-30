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ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения
ВСУ атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:27
2026-07-30T10:29
тамань
краснодарский край
атаки всу
новости сво
инфраструктура
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.По данным надзорного ведомства, ситуация в порту взята на контроль. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранителей и других ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия.Ранее 30 июля сообщалось, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятие, четыре человека пострадали.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тамань, краснодарский край, атаки всу, новости сво, инфраструктура, происшествия
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения

Порт Тамань поврежден в результате атаки украинских БПЛА - есть пострадавшие

10:27 30.07.2026 (обновлено: 10:29 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаманский терминал навалочных грузов
Таманский терминал навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры", – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, ситуация в порту взята на контроль. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранителей и других ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия.
Ранее 30 июля сообщалось, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятие, четыре человека пострадали.
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников.
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ТаманьКраснодарский крайАтаки ВСУНовости СВОИнфраструктураПроисшествия
 
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