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ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения
ВСУ атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:27
2026-07-30T10:27
2026-07-30T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.По данным надзорного ведомства, ситуация в порту взята на контроль. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранителей и других ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия.Ранее 30 июля сообщалось, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятие, четыре человека пострадали.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тамань, краснодарский край, атаки всу, новости сво, инфраструктура, происшествия
ВСУ атаковали порт на Кубани - есть пострадавшие и повреждения
Порт Тамань поврежден в результате атаки украинских БПЛА - есть пострадавшие
10:27 30.07.2026 (обновлено: 10:29 30.07.2026)