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Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах
Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах
Запасы продовольственных продуктов в торговых сетях Севастополя составляют от двух недель до месяца, сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:24
2026-07-30T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Запасы продовольственных продуктов в торговых сетях Севастополя составляют от двух недель до месяца, сообщили в пресс-службе правительства города.Сейчас в регионе организовано круглосуточное оперативное взаимодействие с предприятиями торговли. Запасы товаров в среднем по городу составляют от 13 до 34 дней.Вместе с тем предприятия торговли работают в условиях веерного отключения электроэнергии, а также ограничения режима работы с 07:00 до 20:00 для магазинов площадью свыше 600 квадратов.Поставки товаров в магазины торговых сетей "Яблоко", "Фреш", "ПУД", "7М Без Цен" идут с увеличенным интервалом из собственных распределительных центров, расположенных на территории Республики Крым.По информации правительства, за неделю цены снизились на охлажденные и мороженные куры, яйца куриные, огурцы свежие, помидоры свежие.Незначительное повышение стоимости фиксируется на сахар-песок, соль поваренную пищевую, крупу гречневую-ядрицу, масло подсолнечное, свинину, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.Кроме того, сейчас в городе наблюдается спрос на отдельные группы товаров длительного хранения: консервы, крупы, спички, свечи, фонарики.В торговых сетях установлены ограничения на розничную продажу базовых социально значимых товаров в одни руки, уточнили в правительстве.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в городе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с продовольственными запасами и ценами на продукты в СевастополеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуСквозной контроль цен на продукты: зачем нужен и чем поможет?
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, продукты, правительство севастополя
Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах

Запасов продовольствия в магазинах Севастополя достаточно - власти

18:24 30.07.2026
 
© Правительство СевастополяМагазин в Севастополе
Магазин в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Запасы продовольственных продуктов в торговых сетях Севастополя составляют от двух недель до месяца, сообщили в пресс-службе правительства города.
Сейчас в регионе организовано круглосуточное оперативное взаимодействие с предприятиями торговли. Запасы товаров в среднем по городу составляют от 13 до 34 дней.
Вместе с тем предприятия торговли работают в условиях веерного отключения электроэнергии, а также ограничения режима работы с 07:00 до 20:00 для магазинов площадью свыше 600 квадратов.
Поставки товаров в магазины торговых сетей "Яблоко", "Фреш", "ПУД", "7М Без Цен" идут с увеличенным интервалом из собственных распределительных центров, расположенных на территории Республики Крым.
По информации правительства, за неделю цены снизились на охлажденные и мороженные куры, яйца куриные, огурцы свежие, помидоры свежие.
Незначительное повышение стоимости фиксируется на сахар-песок, соль поваренную пищевую, крупу гречневую-ядрицу, масло подсолнечное, свинину, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.
Кроме того, сейчас в городе наблюдается спрос на отдельные группы товаров длительного хранения: консервы, крупы, спички, свечи, фонарики.
В торговых сетях установлены ограничения на розничную продажу базовых социально значимых товаров в одни руки, уточнили в правительстве.
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в городе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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