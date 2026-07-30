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В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта

В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта

Еще три села Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 30 июля, глава администрации района... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T16:19

2026-07-30T16:19

2026-07-30T16:31

красногвардейский район

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срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Еще три села Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 30 июля, глава администрации района Василий Грабован.Речь идет о селах Курганное, Ровное и Удачное.Неделей ранее список населенных пунктов, включенных в зону ЧС, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма.Кроме того, пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский район на пять часов останется без света: причиныЯлта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питанияЦентры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

красногвардейский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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