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В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Ялте до ночи будет громко
В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Ялте до ночи будет громко
Вечером в четверг, 30 июля, в Ялте могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T16:22
2026-07-30T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вечером в четверг, 30 июля, в Ялте могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Местных жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.Вечером в среду, 29 июля, жителей Ялты также предупреждали о громких звуках - в районе мыса Сарыч проводились учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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ялта, новости, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте до ночи будет громко

Жителей Ялты предупредили об учениях и призвали сохранять спокойствие

16:22 30.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вечером в четверг, 30 июля, в Ялте могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"В районе поселка Олива может быть шумно с 17:00 до 22:00. Будут проводиться учения", – говорится в сообщении.
Местных жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.
Вечером в среду, 29 июля, жителей Ялты также предупреждали о громких звуках - в районе мыса Сарыч проводились учения.
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ЯлтаНовостиКрымНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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