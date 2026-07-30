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В Ялте до ночи будет громко
В Ялте до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Ялте до ночи будет громко
Вечером в четверг, 30 июля, в Ялте могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T16:22
2026-07-30T16:22
2026-07-30T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вечером в четверг, 30 июля, в Ялте могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Местных жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.Вечером в среду, 29 июля, жителей Ялты также предупреждали о громких звуках - в районе мыса Сарыч проводились учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Ялте до ночи будет громко
Жителей Ялты предупредили об учениях и призвали сохранять спокойствие