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В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель
В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель
Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе МАКС. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:07
2026-07-30T14:20
удмуртия
атаки всу
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе МАКС.Она уточнила, что в небе на севере республики были уничтожены два БПЛА.Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы.Ранее компания Wildberries сообщила, что на логистическом объекте в Сарапуле возникло возгорание, на месте работают пожарные. Проведена эвакуация людей.30 июля ВСУ атаковали и порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Также сообщалось, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятие, четыре человека получили травмы.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метровМассированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоНа Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"
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Новости
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96
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удмуртия, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон)
В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Удмуртии при атаке дрона погиб один мирный житель

14:07 30.07.2026 (обновлено: 14:20 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб при атаке вражеских БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе МАКС.
Она уточнила, что в небе на севере республики были уничтожены два БПЛА.
"К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель", - написала Абрамова.
Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы.
Ранее компания Wildberries сообщила, что на логистическом объекте в Сарапуле возникло возгорание, на месте работают пожарные. Проведена эвакуация людей.
30 июля ВСУ атаковали и порт Тамань Краснодарского края, есть пострадавшие. Также сообщалось, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятие, четыре человека получили травмы.
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников.
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УдмуртияАтаки ВСУПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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