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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:27
2026-07-30T11:27
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севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Без света остались больше 100 улиц Севастополя и 10 пригородных сел, а также жители Балаклавы и Инкермана. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаБензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четвергВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

В Севастополе 30 июля ввели режим временного ограничения электроснабжения

11:27 30.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 11:00 30 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 1 очереди", – говорится в сообщении.
Без света остались больше 100 улиц Севастополя и 10 пригородных сел, а также жители Балаклавы и Инкермана. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.
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