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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:27
2026-07-30T11:27
2026-07-30T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Без света остались больше 100 улиц Севастополя и 10 пригородных сел, а также жители Балаклавы и Инкермана. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаБензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четвергВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе 30 июля ввели режим временного ограничения электроснабжения