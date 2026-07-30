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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:27

2026-07-30T11:27

2026-07-30T11:27

севастополь

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Без света остались больше 100 улиц Севастополя и 10 пригородных сел, а также жители Балаклавы и Инкермана. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четвергаБензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четвергВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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