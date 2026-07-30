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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе вечером в четверг снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:55
2026-07-30T18:55
2026-07-30T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг снят режим временного ограничения электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Жителей города просят не включать все электроприборы в квартире одновременно после включения света. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили на предприятии.Ранее в четверг в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Также из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории в четверг остановили трамваиБизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницуМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
18:55 30.07.2026 (обновлено: 18:58 30.07.2026)