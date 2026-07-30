https://crimea.ria.ru/20260730/v-sevastopole-budut-slyshny-vzryvy---vlasti-nazvali-prichinu-1158112997.html

Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения

Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения

В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T15:41

2026-07-30T15:41

2026-07-30T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому

севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя