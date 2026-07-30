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Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения
Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения
В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:41
2026-07-30T15:43
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
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РИА Новости Крым
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения

В Севастополе будут слышны взрывы - власти назвали причину

15:41 30.07.2026 (обновлено: 15:43 30.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, парка Победы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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