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Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения
Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения
В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:41
2026-07-30T15:41
2026-07-30T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
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Взрывы по всему берегу – в Севастополе противодиверсионные учения
В Севастополе будут слышны взрывы - власти назвали причину
15:41 30.07.2026 (обновлено: 15:43 30.07.2026)