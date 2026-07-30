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В Польше исследуют место падения неопознанного объекта
В Польше исследуют место падения неопознанного объекта - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Польше исследуют место падения неопознанного объекта
В четверг утром неизвестный объект упал на юго-востоке Польши, оставив воронку диаметром около 10 метров, пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:44
2026-07-30T12:44
2026-07-30T12:44
польша
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В четверг утром неизвестный объект упал на юго-востоке Польши, оставив воронку диаметром около 10 метров, пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.Уточняется, что в 3.46 (4.46 мск) объект "исчез из поля видимости радиолокационных систем".В район места обнаружения объекта направили вертолет Ми-24."Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.Как рассказал журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак, место падения был ограждено от посторонних. "Место проверено пиротехническими и радиологическими службами. Оно безопасно", - сказал он.В феврале 2026 года небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Также 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Румынии упал беспилотникУкраинские дроны упали в Латвии – произошел пожар на нефтебазеЗачем Европе нужна война с Россией – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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польша, происшествия
В Польше исследуют место падения неопознанного объекта
В Польше неизвестный летающий объект оставил воронку диаметром 10 метров
СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. В четверг утром неизвестный объект упал на юго-востоке Польши, оставив воронку диаметром около 10 метров, пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.
"В 3.40 (4.40) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16", - говорится в сообщении Оперативного командования видов вооруженных сил республики.
Уточняется, что в 3.46 (4.46 мск) объект "исчез из поля видимости радиолокационных систем".
В район места обнаружения объекта направили вертолет Ми-24.
"Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак, место падения был ограждено от посторонних.
"Место проверено пиротехническими и радиологическими службами. Оно безопасно", - сказал он.
По словам Козака, сейчас ведется расследование с привлечением полиции, военных и других специалистов. Однако идентифицировать упавший летательный аппарат пока не удалось.
В феврале 2026 года небольшой неопознанный беспилотник упал
на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Также 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют
Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.
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