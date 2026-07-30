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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T23:40
2026-07-30T23:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧСОфициальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

23:40 30.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧС
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний день июля
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:42Крымский мост открыли для движения
23:40В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:50Крымский мост закрыли для движения
22:33Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
22:21Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
22:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
21:56Шести районам Крыма передут земельные участки
21:37В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
21:22В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
21:02World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
20:48Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
20:35На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
20:2259 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:02Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
19:55Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
19:39Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
19:22Профессор Саркизов-Серазини: феодосиец, медик, физкультурник, меценат
19:10В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
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