https://crimea.ria.ru/20260730/v-krymu-poymali-podrostka-na-nezakonnoy-torgovle-benzinom-1158098821.html

В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином

В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином

В Крыму полицейские пресекли незаконную торговлю бензином, организованную подростком. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:58

2026-07-30T11:58

2026-07-30T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские пресекли незаконную торговлю бензином, организованную подростком. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Уточняется, что в Крым парень привез топливо на автомобиле вместе со знакомым. Правоохранители изъяли 11 канистр с бензином по 10 литров каждая.На подростка составлен админпротокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации), а в отношении его родителей будут приняты меры в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).Ранее сообщалось, что в Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянтаПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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