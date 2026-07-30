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В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином
В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином
В Крыму полицейские пресекли незаконную торговлю бензином, организованную подростком. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:58
2026-07-30T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские пресекли незаконную торговлю бензином, организованную подростком. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Уточняется, что в Крым парень привез топливо на автомобиле вместе со знакомым. Правоохранители изъяли 11 канистр с бензином по 10 литров каждая.На подростка составлен админпротокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации), а в отношении его родителей будут приняты меры в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).Ранее сообщалось, что в Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянтаПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, керчь, бензин, топливо, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
В Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензином

В Керчи подросток из Астрахани незаконно продавал бензин

11:58 30.07.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Ленинском районе Крыма незаконно торговали бензином
В Ленинском районе Крыма незаконно торговали бензином
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские пресекли незаконную торговлю бензином, организованную подростком. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

"На выезде из Керчи полицейские выявили автомобиль, в котором молодой человек осуществлял несанкционированную продажу топлива в канистрах. Установлено, что противоправную деятельность в целях извлечения прибыли организовал 16-летний житель Астрахани", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Крым парень привез топливо на автомобиле вместе со знакомым. Правоохранители изъяли 11 канистр с бензином по 10 литров каждая.
На подростка составлен админпротокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации), а в отношении его родителей будут приняты меры в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).
Ранее сообщалось, что в Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам.
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300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
 
КрымКерчьБензинТопливоМВД по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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