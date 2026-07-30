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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T13:22
2026-07-30T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

ПВО работает над Крымом – объявлена беспилотная опасность

13:22 30.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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