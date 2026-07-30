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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:31
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе ПВО над полуостровом сообщалось в четверг в 13:21. Опасность сохранялась в течение часа. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и
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атаки всу на крым, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности

14:31 30.07.2026 (обновлено: 14:32 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
О работе ПВО над полуостровом сообщалось в четверг в 13:21. Опасность сохранялась в течение часа.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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