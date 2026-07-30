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В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Крыму. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:54
2026-07-30T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Крыму. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что с 24 июня в регионе действует особый противопожарный режим. В частности, запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов.С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму аномальная жараШторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участкиПоследствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня

Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявили в Крыму на ближайшие три дня

09:54 30.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Крыму. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"31 июля, 1 и 2 августа в западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что с 24 июня в регионе действует особый противопожарный режим. В частности, запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов.
С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более трехсот межведомственных патрульных групп.
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