https://crimea.ria.ru/20260730/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-na-blizhayshie-tri-dnya-1158094310.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Крыму. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:54
2026-07-30T09:54
2026-07-30T09:54
крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111439/01/1114390162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_127064a11a091d5f16cca703ff83a580.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Крыму. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что с 24 июня в регионе действует особый противопожарный режим. В частности, запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов.С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму аномальная жараШторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участкиПоследствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111439/01/1114390162_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998d798c82cf0b96849e40e00ba24bd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение
В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявили в Крыму на ближайшие три дня