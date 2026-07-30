https://crimea.ria.ru/20260730/v-krymu-muzhchinu-zakidali-na-plyazhe-kamnyami--1158092538.html

В Крыму мужчину закидали на пляже камнями

В Крыму мужчину закидали на пляже камнями - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Крыму мужчину закидали на пляже камнями

Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T09:31

2026-07-30T09:31

2026-07-30T09:31

крым

новости крыма

гурзуф

мвд по республике крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в полиции Крыма.В полицию обратился 53-летний житель Санкт‑Петербурга. Турист сообщил, что во время отдыха на одном из пляжей Гурзуфа в него начал бросать крупные камни нетрезвый мужчина. На просьбу прекратить противоправные действия дебошир начал нецензурно высказываться и сломал палец туристу.Полицейские установили личность нарушителя общественного порядка – им оказался 41-летний житель Крыма, который полностью признал свою вину.Теперь дебоширу может грозить срок до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика. Он нанес телесные повреждения подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину

крым

гурзуф

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, гурзуф, мвд по республике крым, происшествия