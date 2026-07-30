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В Крыму мужчину закидали на пляже камнями - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Крыму мужчину закидали на пляже камнями
В Крыму мужчину закидали на пляже камнями - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Крыму мужчину закидали на пляже камнями
Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:31
2026-07-30T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в полиции Крыма.В полицию обратился 53-летний житель Санкт‑Петербурга. Турист сообщил, что во время отдыха на одном из пляжей Гурзуфа в него начал бросать крупные камни нетрезвый мужчина. На просьбу прекратить противоправные действия дебошир начал нецензурно высказываться и сломал палец туристу.Полицейские установили личность нарушителя общественного порядка – им оказался 41-летний житель Крыма, который полностью признал свою вину.Теперь дебоширу может грозить срок до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика. Он нанес телесные повреждения подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину
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крым, новости крыма, гурзуф, мвд по республике крым, происшествия
В Крыму мужчину закидали на пляже камнями

В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста на пляже

09:31 30.07.2026
 
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Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в полиции Крыма.
В полицию обратился 53-летний житель Санкт‑Петербурга. Турист сообщил, что во время отдыха на одном из пляжей Гурзуфа в него начал бросать крупные камни нетрезвый мужчина. На просьбу прекратить противоправные действия дебошир начал нецензурно высказываться и сломал палец туристу.
Полицейские установили личность нарушителя общественного порядка – им оказался 41-летний житель Крыма, который полностью признал свою вину.
"Отделом дознания УМВД России "Ялтинское" возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы", - уточнили в МВД.
Теперь дебоширу может грозить срок до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика. Он нанес телесные повреждения подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение.
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