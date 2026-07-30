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В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета

В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета

Прохладным и дождливым выдался июль в этом году в Крыму. Особенно в сравнении с прошлогодним периодом, когда столбики термометров стремились к отметке +40 и... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T19:10

2026-07-30T19:10

2026-07-30T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Прохладным и дождливым выдался июль в этом году в Крыму. Особенно в сравнении с прошлогодним периодом, когда столбики термометров стремились к отметке +40 и осадков почти не наблюдалось. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Максимальная температура воздуха в июле составила +36 градусов. Самая жаркая погода стояла в основном в степных районах полуострова. В целом же преобладали показатели от +25 до +30 градусов, а в наиболее жаркие дни – + 31...36, уточнила она.Для сравнения, в июле прошлого года было куда больше знойных дней."В 2025 году июль был очень жарким и сухим по сравнению с этим июлем. Среднесуточная температура тогда была на 2,6 градуса выше нормы и составила + 26 градусов, а не + 22, 9, как в этом году. И осадков тогда выпало за месяц всего 9 мм, это 24% нормы", - сообщила эксперт.Кроме того, максимальная температура воздуха в целом по территории полуострова в 2025 году составляла +27...35 градусов в большую часть дней, а максимум достигал в степных районах +36...39 градусов, заключила она.Ранее Шенгелай в комментарии РИА Новости Крым сообщала, что почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значенийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеВ России растет число смерчейСколько воды накопили водохранилища Крыма в июне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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